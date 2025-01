Patrick Gilbert élogieux à l’endroit de Marc-André Fleury

Marc-André Fleury enfilera ses grosses jambières au Centre Bell pour une toute dernière fois jeudi soir, pour un dernier affrontement face aux Canadiens de Montréal. Le professionnel qu’il est, le farceur, l’homme au sourire contagieux, ce sont les mêmes facettes qu’a connu de lui le Septilien Patrick Gilbert à sa dernière saison dans la LHJMQ.

C’était lors de la campagne 2002-2003. Patrick Gilbert est passé des Mooseheads d’Halifax aux Screaming Eagles du Cape Breton lors de la période des Fêtes, se retrouvant alors coéquipier de Marc-André Fleury pour 27 de parties du calendrier régulier.

« C’est magnifique de voir comment il était et qu’il est encore, joueur de tours, toujours le sourire dans la face, agréable à côtoyer. Il n’avait pas la grosse tête, malgré la carrière qui lui était destinée », raconte le Septilien, qui, en date du début décembre, était le septième joueur avec le plus de parties dans la LHJMQ, soit 343.

Marc-André Fleury est demeuré le même homme, après plus de 20 ans dans la LNH.

« Il a toujours gardé son cœur d’enfant. C’est un passionné. Il a un gros sourire contagieux », mentionne Patrick Gilbert.

Celui qui évoluait comme défenseur se souvient de l’esprit d’équipe chez les Screaming Eagles lors des séries 2023. La formation du Cap-Breton affrontait son ancien club, les Mooseheads, « une grosse machine ».

« On s’était teint les cheveux en noir et avec une coupe Longueuil. Il (Marc-André Fleury) ne se mettait pas devant les autres. Du hockey, il en mangeait et il en mange encore. »

Aux dires de Patrick Gilbert, peu importe ce que fera Marc-André Fleury de son après-carrière, « avec l’énergie qu’il a, il va être apprécié ».

« J’ai été chanceux de voir ce gars-là à l’œuvre. Il est un beau mélange d’éthique professionnelle et d’un gars qui ne se prend pas au sérieux. J’ai juste du bon à dire sur lui. », conclut-il.