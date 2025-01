Guy Carbonneau, à la présidence de la Classique Oxygène de Sept-Îles

Hommes Sept-Ils revient avec la 10e édition de sa Classique Oxygène. Ce tournoi de hockey extérieur, au profit de sa maison Jack Monoloy (père-enfants), se déroulera le 15 février sous la présidence d’honneur de l’ancien capitaine de la Sainte-Flanelle, Guy Carbonneau.

La patinoire du Stade Holliday sera transformée en multisurface pour l’événement, tournoi qui se jouera avec la même formule, soit à trois contre trois avec des mini-buts.

Les activités ne manqueront pas autour de la patinoire. Cabane à sucre et tire d’érable, disco sur l’anneau de glace, tours de calèches, tente traditionnelle innue et cantine, de quoi animer et occuper la famille et les participants.

La Classique Oxygène aura lieu de 9 h à 17 h le 15 février (remis au lendemain en cas de mauvais temps).

Les équipes sont invitées à s’inscrire dans l’une des trois classes, soit Récréatif, Compétition ou Féminin. Il en coûte 200 $ par formation. Les règlements, les détails et le formulaire sont disponibles sur l’événement Facebook Classique Oxygène 2025.

Le Port de Sept-Îles et Sports Experts sont les partenaires majeurs de l’événement.