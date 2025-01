Les Voyageurs du Cégep de Sept-Îles sont de retour dans l’action

Les porte-couleurs des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles en basketball masculin et en badminton reprenaient le collier en fin de semaine. Ils étaient en action pour une première fois en 2025 sur le circuit collégial du RSEQ.

Sur le parquet de basketball, la troupe de l’entraîneur Denis Gagnon a entamé la deuxième portion de son calendrier de la Ligue du Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord sur une bonne note (Division 3). Les Septiliens ont offert à leurs partisans une victoire de 63-47 sur leurs rivaux nord-côtiers des Trappeurs du Cégep de Baie-Comeau.

Les Voyageurs, qui ont maintenant un dossier de deux victoires et quatre défaites, ont démontré du jeu coordonné et une meilleure efficacité défensive et offensive.

« Au niveau défensif, Philippe Normand a donné le ton pour les autres joueurs, et, du côté offensif, Marc-Daniel Yeo, avec une récolte de 18 points, a été le joueur le plus productif », a résumé l’entraîneur.

Deux matchs sont au calendrier pour la formation du Cégep de Sept-Îles cette fin de semaine, samedi, à Saint-Félicien, face au Kioki, et le lendemain, à Alma, pour un duel contre les Jeannois.

Badminton

Les raquettes des Voyageurs se trouvaient à Drummondville dimanche pour le deuxième tournoi de simple de la saison du circuit du Centre-du-Québec. Olivier Dion s’est taillé une place en demi-finale de la division 1 pour la première fois au niveau collégial.

« Belle performance en général de nos athlètes voyageurs. Plus de la moitié de l’équipe s’est qualifiée pour les chartes éliminatoires », a fait savoir l’entraîneur Alex Couture.

Le prochain tournoi, toujours en simple, se déroulera le 16 février, encore une fois à Drummondville.

Pour les autres sports, les équipes féminine et masculine en volleyaball reprennent du service cette fin de semaine. Les filles seront à Chicoutimi, les gars à Québec (Cégep Limoilou).

Résultats – Badminton – Voyageurs

Division 1 – Masculin

Olivier Dion : Préliminaires : 3 victoires – 0 défaite – Éliminatoires : Victoire en quart de finale / Défaite en demi-finale.

Alexis Joseph : Préliminaires : 1 victoire – 2 défaites – Pas qualifié.

Division 1 – Féminin

Emma Turbide : Préliminaires : 0 victoire – 2 défaites – Pas qualifiée.

Division 2 – Masculin

Jérôme Audette : Préliminaires : 1 victoire – 1 défaite – Éliminatoires : Victoire en 1/16 de finale / Victoire en 1/8 de finale (face à Noah Guillemette, Sept-Îles) / Défaite en 1/4 de finale.

Noah Guillemette : Préliminaires : 3 victoires – 0 défaite – Éliminatoires : Défaite en 1/8 de finale (face à Jérôme Audette, Sept-Îles)

François Larivière : Préliminaires : 2 victoires – 1 défaite – Éliminatoires : Défaite en 1/16 de finale.

Charles Philippe : Préliminaires : 2 victoires – 1 défaite – Éliminatoires : Défaite en 1/8 de finale.