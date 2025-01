Succès et apprentissage pour les judokas de la Côte-Nord

Les judokas de la région ont participé à une fin de semaine consacrée à leur sport grâce, entre autres, à une entraîneuse reconnue internationalement.

La ville de Port-Cartier est devenue le point de rassemblement des judokas de la Côte-Nord, accueillant des athlètes venus de Baie-Comeau, Fermont, Sept-Îles et de la ville hôte.

Durant deux jours d’activité sportive intense, les jeunes athlètes de la région ont combiné compétition et apprentissage sous la direction d’experts du judo.

Une journée dédiée à l’initiation et à la compétition

La journée de samedi a commencé dans une ambiance ludique pour les plus jeunes judokas des catégories U8 et U10. Ces derniers ont participé à un challenge mêlant jeux d’équipe et exercices techniques, visant à développer leurs habiletés.

Le Club de judo Baie-Comeau (CJBC) a particulièrement brillé lors de cet événement. Onze de ses 15 judokas ont remporté une médaille pour cumuler un bilan de cinq médailles d’or, trois d’argent et trois de bronze. Ces résultats témoignent non seulement de l’excellence sportive, mais également de l’engagement et du travail acharné des jeunes athlètes, selon les entraîneurs.

Robin Gagné, directeur technique du CJBC, a salué l’accueil chaleureux et l’organisation du club de Port-Cartier. « Les jeunes ont une bonne écoute, ils travaillent et démontrent une belle progression », a-t-il souligné exprimant sa satisfaction face à l’évolution des judokas de la région.

Une experte

Après les compétitions, l’intensité a culminé avec un camp d’entraînement organisé le samedi soir et le dimanche matin. Fati Merah, ceinture noire 6e dan et entraîneuse de l’équipe féminine de Judo Québec, a supervisé les séances. Sa présence a offert une occasion unique pour les participants de perfectionner leur technique sous les conseils avisés d’une experte de renommée.

Plus qu’un simple week-end de compétition, ces deux jours ont permis de renforcer les liens entre les clubs de la Côte-Nord, d’encourager la progression des jeunes et de promouvoir les valeurs fondamentales du judo : respect, persévérance et dépassement.