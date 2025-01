Plusieurs améliorations sur la route 389

En parallèle de cette rencontre qui aura lieu entre le Motel de l’Énergie et le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), ce dernier continue de travailler sur divers tronçons de la route 389 pour la rendre plus sécuritaire.

Le ministère avait lancé en 2022 son plan de modernisation des parcs routiers avec comme horizon 2022-2027.

L’objectif était de rendre les haltes routières uniformes sur l’ensemble de son réseau, et de moderniser le système en se débarrassant des vieilles « cabanes brunes » typiques des autoroutes 20 et 40.

La route 389 figure dans le plan comme un « lien unique en milieu rural ou isolé », au même titre que la route 138 et la route 132 au Bas-Saint-Laurent.

Le ministère se donnait un horizon de 2024 à 2026 pour intervenir sur la route 389 afin d’ajouter des « aires de repos pour camionneurs dont certaines dotées de services sanitaires, ou encore l’ajout de haltes routières saisonnières ».

Le programme d’amélioration de la route 389 comporte 5 projets jusqu’à Fermont. Photo ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Horizon 2028

Le ministère se donne en vérité jusqu’en 2028 pour intervenir à différents endroits sur la route 389, et vise plutôt des améliorations physiques de la route dont certaines sont déjà visibles comme le tronçon de 22 kilomètres à partir de Baie-Comeau.

Dans les gros investissements, on note un montant estimé entre 25 et 50 M$ sur le dernier tronçon de la route entre Fire Lake et Fermont, baptisé le Projet A, qui sera terminé en 2028.

« Comme c’est une zone qui est très grande, on l’a scindé en trois tronçons. Présentement, le tronçon 3 qui part de Fermont est commencé depuis 2023 », fait savoir la conseillère aux communications au MTMD, Sarah Gaudreault.

« On s’éloigne un peu de la voie ferrée et on contourne complètement le secteur des mines sur 70 kilomètres. C’est un projet d’envergure et si tout se passe bien il sera terminé en 2028 », ajoute-t-elle.

Cette dernière indique que le ministère interviendra quand même sur une bonne longueur de la route pour asphalter ou réparer la route à certains endroits avant le projet A.

Au nord du Motel de l’Énergie, entre les kilomètres 240 et 254, un tracé plus « rectiligne » a été accompli. « Le secteur était particulièrement sinueux, et ça fait vraiment une grosse différence », souligne Sarah Gaudreault.

