Le Festival des Hivernants prend une pause en 2025

En raison d’un financement insuffisant, le Festival des Hivernants, à Sept-Îles, n’aura pas lieu en 2025.

« Cette décision n’a pas été prise à la légère. Le comité organisateur doit travailler à trouver des alternatives et consolider le financement et les ressources nécessaires pour assurer le retour d’un événement chaleureux et festif », indique le Festival par voie de communiqué.

Le manque de moyen financier est en cause pour justifier cette décision. Des demandes de subvention avoisinant les 70 000$ avaient été faites. Toutefois, c’est un montant de moins de 20 000$ que le Festival aurait pu recevoir.

« Le montant qu’on a reçu n’était pas assez gros pour qu’on puisse se lancer dans un festival pour cette année », explique Isabelle Méthot, directrice générale de Tourisme Sept-Îles.

L’événement est organisé par Tourisme Sept-Îles, la Salle Jean-Marc-Dion, le Vieux-Poste de Sept-Îles et le Musée de la Côte-Nord.

En 2024, le manque de moyen financier avait aussi causé des ennuis au Festival des Hivernants. Une formule réduite avait été offerte l’an dernier.

Le comité organisateur se concentre désormais à l’organisation pour l’édition devant se tenir en 2026.