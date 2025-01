L’année 2024 du parc marin Saguenay-Saint-Laurent 

Le PMSSL, pour les intimes, est un grand laboratoire à ciel ouvert qui attire les visiteurs de partout à travers le monde. La mission du parc est de protéger son intégrité écologique tout en le faisant découvrir au plus grand nombre. Voici quelques chiffres du bilan 2024 qui témoignent des efforts de conservation mis en place.

En 2024, 94 projets de recherche ont été réalisés dans le parc marin.

2024 était d’ailleurs la première année d’opération de Fenêtre sur les bélugas, une activité d’interprétation immersive qui donne l’occasion de découvrir la vie sociale des bélugas via des images captées par les équipes scientifiques, retransmises vers des sites d’observation où des naturalistes invitent les visiteurs à voir les bélugas autrement. Plus de 10 500 visiteurs ont jeté un oeil à la «fenêtre».

Plus de 1000 personnes ont été sensibilisées aux bonnes pratiques de navigation sur l’eau et sur les rives par les équipes du parc marin et 210 capitaines et guides formés au Règlement sur les activités en mer dans le parc.

Les consultations publiques sur le projet d’agrandissement du parc marin se sont terminées le 13 décembre. Les nombreux avis reçus ainsi que les mémoires déposés (disponibles en ligne) alimenteront les réflexions des deux gouvernements impliqués.

Plus de 350 personnes se sont présentées aux événements participatifs tenus dans des municipalités visées par le projet.

Un rapport de consultations publiques sera publié en 2025. Rappelons que le parc marin est une co-gestion fédérale-provinciale.

Le béluga est la vedette du Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent Et une de ses principales raisons d’être. Photo Parcs Canada/Renaud Pintiaux. Archives

4, 5 % est le taux de présence de bateaux dans la baie Sainte-Marguerite entre juin et septembre. La fermeture de la baie à la navigation en été permet de réduire le dérangement des bélugas. Ce taux était de 25% avant l’implantation de la mesure en 2018.