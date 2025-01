Des patineuses de l’est de la Côte-Nord se qualifient pour une compétition provinciale

Les clubs de patinage artistique de l’est de la Côte-Nord compteront cinq filles pour le Championnat québécois Patinage STAR du début avril.

Quatre d’entre elles ont assuré leur qualification lors de la finale régionale qui avait lieu en fin de semaine à Forestville.

Pour le Club de patinage artistique de Sept-Îles, celles qui se rendront sur la Rive-Sud de Québec du 3 au 6 avril, sont Joanie Rioux (Or), Laura Leblanc (STAR 8), Hailey Poitras (STAR 6) et Maxim Mercier (STAR 5, plus de 13 ans).

Isabelle Emond y sera aussi, non seulement pour son rôle d’entraîneure, mais elle patinera dans la catégorie adulte

Chez les Rhapsodies, c’est le cas de Jade Thibault-Gauthier (STAR 6) et Jessyann Losier (STAR 5, moins de 13 ans).

Affiliée au Club de patinage artistique de Baie-Comeau, mais toujours résidente de Havre-Saint-Pierre, Lily-May Plamondon est aussi qualifiée pour le Championnat Patinage STAR.

Finale régionale STAR – 25 et 26 janvier, Forestville

Résultats

CPA Sept-Îles

Raphaëlle Couillard (relève) : Ruban bronze

Malorie Tremblay (relève) : Ruban bronze

Emma Lavoie (STAR 3) : Ruban argent

Mélodie Couillard (STAR 3) : Ruban bronze

Marie-Laurence Leblanc (STAR 4, moins de 13 ans) : 1re position

Rosalie Leblanc (STAR 4, 13 ans et plus) : 3e position

Maxim Mercier (STAR 5, plus de 13 ans) : 3e position

Marilou Parisé (STAR 5, plus de 13 ans) : 4e position

Maxim Mercier (STAR 5 Artistique) : 2e position

Hailey Poitras (STAR 6) : 3e position

Laura Leblanc (STAR 8) : 2e position

Joanie Rioux (Or) : 2e position

Hailey Poitras (à droite). Photo courtoisie

Maxim Mercier (à droite). Photo courtoisie

CPA Port-Cartier

Léane Gagné (Relève) : Ruban bronze

Sophie Lapierre (Relève) : Ruban bronze

Zoé Gagnon (Relève) : Ruban argent

Laeticia Girard-Therriault (Relève) : Ruban bronze

Lena Gionet (Étape 5) : Ruban or

Sofia Apestiguy (STAR 2) : Ruban argent

Sabrina Lopez-Gauthier (STAR 2) : Ruban bronze

Victoria Apestiguy (STAR 2) : Ruban bronze

Alice Jean (STAR 2) : Ruban bronze

Makenzie Gionet (STAR 3) : Ruban bronze

Océane Gauthier (STAR 4) : 4e position

Dalia Parent (STAR 4) : 5e position

Anne-Marie Jean (STAR 5, moins de 13 ans) : 4e position

Jessyan Losier (STAR 5, moins de 13 ans) : 2e position

Élizabeth Mae Lapid Doucette (STAR 5, moins de 13 ans) : 7e positions

Jade Thibault-Gauthier (STAR 6) : 2e position

Alexane Migneault (STAR 6) : 4e position

Jade Thibault-Gauthier. Photo courtoisie

Jessyann Losier. Photo courtoisie

CPA Havre-Saint-Pierre

Éva Cormier (STAR 2) : Ruban argent

LyaJade Busseau (STAR 2) : Ruban argent

Gabrielle Lemieux* (STAR 2) : Ruban bronze

Jeremy Lemieux* (STAR 3) : Ruban argent

Anabelle Lebrun (STAR 4, moins de 13 ans) : 2e position

Anne-Sophie Lemieux* (STAR 4, moins de 13 ans) : 3e position

Lily-May Plamondon* (STAR 5 / STAR 7) : 1re position

* Affilié(e) au Club de Baie-Comeau