Ouverture des candidatures pour « L’Envert de ta cour »

Pour une dixième année, la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI) recherche des candidats pour le programme qui vise à contribuer au verdissement des terrains à Sept-Îles.

Les écoles, les centres de la petite enfance et les organismes à but non lucratif, situés sur le territoire de Sept-Îles et de Uashat mak Mani-Utenam, ont jusqu’au 16 mars 2025 pour soumettre leur candidature, en remplissant le formulaire d’inscription disponible sur le site de la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI).

Les projets sélectionnés pourront recevoir une somme allant jusqu’à 2 500 $. Tous les projets sont les bienvenus, tant qu’ils répondent aux critères de pérennité, de respect de l’environnement, de participation du milieu et d’originalité.

Depuis sa création, le programme a remis près de 110 000 $ en subvention à une cinquantaine de projets.

Rappelons que la CPESI est mandatée par la Ville de Sept-Îles pour développer les volets de sensibilisation, d’éducation et d’accompagnement. Le rôle de la corporation est de mobiliser les citoyens à adopter des pratiques écoresponsables.

Le programme est possible grâce à la participation d’Aluminerie Alouette, principal partenaire financier.

Pour s’inscrire, les candidats devront se rendre sur le site web de la CPESI sous les onglets « Soutien organisation — L’envert de ta cour ».