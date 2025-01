Une programmation remplie pour le Festival Blizz’Art de Port-Cartier

Au-delà des sculptures sur neige, une belle programmation attend les participants pour la 2e édition du Festival Blizz’Art.

Cet événement des 7, 8 et 9 février, sur l’île MCormick de Port-Cartier, proposera différentes activités alors que les sculpteurs réaliseront leurs œuvres éphémères.

Le Festival Blizz’Art sera lancé par un 5 à 7, sous le thème après-ski. Ce vendredi du 7 février sera animé par DJ Mario Richard. Les festivaliers sont invités à se mettre aux couleurs de la thématique, avec leurs lunettes de ski.

Le public aura alors l’occasion de rencontrer les équipes d’artistes de la neige, du volet professionnel et compétition.

Le samedi s’ajouteront à la crème des sculpteurs ceux des volets familial et amateurs.

Les gens sur site le site pourront profiter d’activités familiales et des kiosques sur place. Dès 11 h. il y aura vente de hot-dog, grâce aux élèves du Centre éducatif L’Abri. Il sera aussi possible de se régaler avec le menu proposé par Espace D Saveurs et les Chauds Fumants.

En musique, il y aura le soir du Blizz’Tard, au coût de 10$ pour les 12 ans et plus, avec des performances de StrutR et Kev et ses musiciens.

Pour la clôture du Festival Blizz’Art, le public aura à voter via la page Facebook pour son œuvre préférée. Les kiosques alimentaires seront présents sur le site. La remise des prix se fera, dès 15h, sous le chapiteau.