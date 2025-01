Un beau moment pour des jeunes de la MAHG de Sept-Îles

À défaut de leur moment au Tournoi Fer-O, les jeunes de la MAHG 1 et 2 de l’Association du hockey mineur de Sept-Îles ont vécu une expérience mémorable samedi soir.

En marge du match décisif de la demi-finale du Senior AA entre les Basques de Sept-Îles et les Gaulois de Port-Cartier, les jeunes de 4, 5 et 6 ans ont pu jouer une petite partie devant des centaines et des centaines de spectateurs déjà présents dans les estrades.

Les jeunes de la MAHG ont même eu l’occasion de défiler dans le vestiaire de la formation septilienne et d’encourager les grands. Qui sait, dans quinze, vingt ans, c’est peut-être eux qui joueront pour l’équipe locale du Senior AA.