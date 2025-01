Senior AA | Les Pionniers font leur place en finale

Il s’agissait de la partie décisive entre les Pionniers CFL de Baie-Comeau et les Marchands de Havre-St-Pierre le 26 janvier au Centre sportif Alcoa. Les Pionniers ont réussi à faire leur place en finale des séries lors de laquelle ils affronteront les Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles.

La tension était à son comble à l’aréna de Baie-Comeau cet après-midi puisque les deux équipes ont tout donné pour passer en grande finale. La partie s’est conclue 7 à 6.

Les Pionniers ont commencé le match en force avec un but de Maxime Thibault après moins de trois minutes de jeu. Le #11 des Marchands, Yoan Thériault, a riposté deux minutes plus tard portant le pointage à 1-1. C’est à la fin de la première période que les joueurs de Havre-Saint-Pierre ont pris l’avance 2 à 1, grâce à Félix Jomphe.

Les Marchands ont poursuivi sur leur lancée en marquant dès le début de deuxième période, encore une fois l’oeuvre de Yoan Thériault. Ensuite, ils ont enchaîné les punitions, ce qui leur a coûté leur avance.

La punition de 5 minutes de Samuel Arsenault a aidé les Baie-Comois à remonter la pente. Martin Vigneault des Pionniers a réussi à déjouer le gardien adverse portant le tableau à 3-2. Son compatriote Jean-François Landry a fait de même quelques minutes plus tard réussissant ainsi à ramener l’égalité à moins cinq minutes de la seconde ronde de jeu.

Les Marchands n’ont pas tardé à reprendre les devants grâce au but de Louis Thériault à la moitié de la période. Deux autres punitions de Havre-Saint-Pierre ont permis aux Pionniers de porter le pointage à 5-44 (buts de Landry et Lefrançois).

En troisième période, Jean-François Landry a complété son tour du chapeau avec un troisième but, permettant à son équipe de mener par deux points. Félix Lefrançois a accentué l’écart, inscrivant le septième but des Pionniers. Malgré deux buts dans les quatre dernières minutes, sur des réussites de Tommy Arsenault et Louis Thériault, les Marchands auront manqué de temps.

Les Pionniers auront donc l’occasion de défendre leur titre des séries de l’an passé. La ronde finale devrait débuter le 7 ou le 8 février.