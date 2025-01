Le Salon du livre de la Côte-Nord laisse encore une place de choix aux auteurs d’ici

Le Salon du livre de la Côte-Nord (SLCN), c’est aussi le rendez-vous des autrices et auteurs de la région. Ils sont invités à participer à la 41e édition de l’événement qui aura lieu du 24 au 27 avril à Sept-Îles.

L’organisation du Salon du livre leur réserve une place bien spéciale au Stand des auteur.rice.s d’ici.

Le SLCN et Hydro-Québec, à titre de partenaire, offrent aux artistes littéraires de la Côte-Nord, dont la maison d’édition n’est pas du rendez-vous 2025, de bénéficier d’une belle visibilité.

Certains critères doivent cependant être tenus en compte pour que les autrices et auteurs d’ici puissent s’inscrire. Ils doivent notamment être résident de la Côte-Nord depuis un an ou en être originaire et avoir publié un livre entre le 1er mai 2023 et le 24 avril 2025.

Les personnes intéressées sont priées de visiter le site Internet du Salon du livre de la Côte-Nord pour tous les détails et pour remplir le formulaire d’inscription.

« Également, les auteur.rice.s d’ici sont invité.e.s à soumettre des propositions d’animation (animation jeunesse, conférence, lancement d’ouvrage, etc.) qui seront étudiées par le comité d’animation responsable d’élaborer la programmation de la 41e édition », indique l’organisation.