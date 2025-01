Senior AA | Les Basques passent en finale

Les Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles obtiennent leur billet pour la finale de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord – Circuit CFM.

La formation septilienne s’est donnée un coussin très confortable après la première période de jeu, retraitant au vestiaire avec une une avance de 4-0. Les Basques n’ont jamais regardé derrière par la suite, en route vers une victoire de 6-3.

« On est sorti enragé pour jouer au hockey », a mentionné l’entraîneur Erick Miousse, content de voir que sa formation n’était pas tombée à plat comme la veille, alors que les Gaulois avaient pu se rapprocher au pointage.

À l’image des sages paroles de Martin St-Louis des Canadiens de Montréal, Erick Miousse a laissé entendre que ses joueurs « ont fait leur job dans leur job. Ils ont joué la game, dans la game! »

Sur une note individuelle, il a parlé du rendement de son #27, Mathieu Asselin, un joueur qu’il qualifie de complet, qui ne parle pas beaucoup, mais qui agit sur la glace. « Il a trainé l’équipe dans cette série. Si on a une étoile à donner, c’est vraiment à lui », a-t-il dit.

L’entraîneur-chef des Basques a levé son chapeau à l’équipe adverse. « Ils n’ont pas fait les fous et ils se sont bien battus. »

Du côté des Gaulois, Alain Desrosiers avait pratiquement les mêmes commentaires que la veille.

« On ne s’est pas présenté. C’est impossible de jouer du hockey de rattrapage. À un ou deux buts, il y a de l’espoir, mais à quatre c’est difficile. Quand on reprenait du tempo, il y avait un revirement, mais les gars ont continué à travailler et à y croire. Pour la deuxième et la troisième période, on gagne 3-2. »

« La meilleure équipe sur la glace a été Sept-Îles et ils ont de quoi être fiers. On pensait avoir une option en gagnant le premier match, mais… », a conclu Alain Desrosiers.

Christophe Desgagné (2), Maxime Lévesque, Uapan Rock, Alex Jalbert et Simon Babin (avantage numérique) ont noirci la feuille de pointage dans la colonne des buts pour les Basques. Mathieu Asselin a terminé sa soirée de travail avec trois mentions d’aide. Le deuxième but de Desgagné, inscrit à 13:15 en première, à montrer la sortie du gardien Joël Grondin, remplacé par Émile Dubé.

Jean-François Chouinard, Jordan Deroy et Jonathan Collin ont trouvé le fond du filet pour les Gaulois aux dépens de Mason Cormier.

La troupe de l’entraîneur Erick Miousse devra attendre à dimanche, fin d’après-midi, pour connaître l’identité de son adversaire pour la finale.

Les Marchands de Havre-Saint-Pierre ont forcé la présentation d’une rencontre décisive dans leur série face aux Pionniers CFL de Baie-Comeau, avec une victoire de 6-5, en prolongation, sur la route. Le match numéro trois de cette série se jouera dimanche (26 janvier), dès 14h, au Centre sportif Alcoa.

La finale de la Ligue Senior AA de la Côte-Nord devrait s’amorcer le 7 ou le 8 février.