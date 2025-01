Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

121 logements : vers de meilleures conditions vie pour des Septiliens

Des organismes ont espoir de voir la liste d’attente de l’Office municipal d’habitation de Sept-Îles réduire et des aînés qui vivent dans des logements trop chers pour eux se trouver enfin un endroit répondant à leur besoin, avec la construction de 121 logements sur la rue Comeau.

Mort 24h après son congé d’hôpital : « Peut-être que j’aurais pu lui parler, le faire changer d’idée. »

Billy-Jack Jourdain s’ennuyait de sa vie de famille qu’il avait construite avec son ex-conjointe de Manawan et leurs deux enfants. Le pompier de 23 ans espérait que les choses s’arrangent. Mais une journée après avoir obtenu son congé de l’hôpital de Port-Cartier, il s’est enlevé la vie. Quatre mois plus tard, son ex-conjointe a fait de même. Leurs enfants âgés de 5 et 6 ans aujourd’hui, sont orphelins. Est-ce que les choses auraient pu se passer autrement ? C’est une réponse que les proches n’auront probablement jamais.

Un quotidien essoufflant pour les travailleuses en CPE de la Côte-Nord

Les travailleuses en CPE font des pieds et des mains pour offrir les meilleurs services possibles aux enfants, malgré les nombreux enjeux auxquels elles font face au quotidien.

Vous souvenez-vous de Karlos ?

Karl Bergeron, alias Karlos, est l’être le plus généreux que j’ai croisé dans ma vie. J’ai eu la chance de travailler avec lui pendant de belles années, au 99,1 La RadioActive. Notre duo d’animation à la barre de l’émission du Retour à la maison de Sept-Îles connaissait un bon succès. Karl le gentil, intelligent. Moi, la méchante sans pitié, toujours à l’affût du punch. Bref, ça fonctionnait. Les contrastes, c’est toujours efficace. Un jour, après le bulletin d’information national, je n’ai pas allumé le micro de Karl à 15 h 3. Puis, je ne l’ai plus jamais réouvert.

Football, hockey et volleyball en concentrations sportives à Jean-du-Nord

Les élèves de secondaire 1 et 2 de l’école Jean-du-Nord pourront nouvellement opter pour des concentrations scolaires sportives leur offrant huit périodes d’activités physiques par cycle de neuf jours de classe.

Une subvention de 3,7 M$ pour la réfection du Portage-des-Mousses à Port-Cartier

Le projet de réfection du boulevard Portage-des-Mousses à Port-Cartier devrait finalement se réaliser cet été grâce à l’obtention d’une aide financière du gouvernement du Québec.

Matières recyclables envoyées à Victoriaville : des frais de 450 000$ pour Sept-Îles

La Ville de Sept-Îles a dû engager des dépenses de 450 000$ pour le transport des matières recyclables vers Victoriaville.

Escale hivernale à Sept-Îles : une première, mais pas la dernière

La visite du Commandant Charcot marque la première visite d’un navire de croisière en période hivernale à Sept-Îles, mais déjà son retour se fait attendre.

Le PDG du Port de Sept-Îles prendra sa retraite en 2026

Après plus de 25 années à la barre du Port de Sept-Îles, Pierre D. Gagnon tirera sa révérence au début de 2026.

ITUM : des caméras de surveillance dans les écoles pour contrer l’intimidation

ITUM modernise son système de surveillance dans ses écoles et ses autobus, afin de maximiser la sécurité des élèves et réduire les actes de vandalisme ou d’intimidation.

ITUM proche d’une autonomie complète pour sa jeunesse

ITUM prévoit être entièrement indépendant de la DPJ d’ici l’automne 2025, entérinant son propre projet de loi sur la protection de la jeunesse.

Desjardins offre 50 000 $ à la SPCA Côte-Nord pour un projet d’éducation

La SPCA Côte-Nord pourra offrir des formations, ateliers et conférences sur le bien-être des animaux, grâce à l’acquisition d’équipement de visioconférence.

Rivière-au-Tonnerre aimerait rouvrir son école

Des citoyens de Rivière-au-Tonnerre aimeraient rouvrir l’école Louis-Garnier fermée depuis 2019, puisqu’elle ne comptait à l’époque qu’une seule inscription.

Festival CinéSEPT : innover face aux coupures

À sa 34e édition, le Festival CinéSEPT continue d’insuffler au public septilien l’amour du grand écran. Cependant, avec les risques de coupures culturelles qui planent, son avenir pourrait bien reposer sur d’autres avenues.

Station Gallix : 2,4M$ pour de la stabilité et du développement

La Station de ski Gallix peut pousser un soupire de soulagement, tandis qu’elle vient de confirmer une entente de financement avec la MRC de Sept-Rivières, Port-Cartier et Sept-Îles, pour les cinq prochaines années.