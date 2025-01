Une entente de collaboration entre le Port de Sept-Îles et ArcelorMittal

Le Port de Sept-Îles et ArcelorMittal ont ratifié une entente de collaboration qui favorisera le partage d’informations et de connaissances.

Ayant des réalités et enjeux très similaires au niveau des opérations, les deux organisations partageront des informations afin d’avoir les meilleures pratiques, notamment sur les plans opérationnels et environnementaux. L’entente aura également pour objectif de soutenir différentes initiatives en recherche et développement.

« En combinant nos expertises, nous serons à même de réaliser encore plus rapidement des avancées technologiques qui permettront de positionner la zone Port-Cartier/Sept-Îles comme un véritable centre d’excellence », a déclaré le président du comité de gestion d’ArcelorMittal Infrastructure Canada, Mapi Mobwano.

« Plus que jamais, les secteurs industriels de Sept-Îles et Port-Cartier cherchent à collaborer étroitement afin de maximiser le développement économique de la région. Cet accord de collaboration s’inscrit donc comme la suite logique des efforts déjà déployés dans le cadre de la zone industrialo-portuaire Port-Cartier/Sept-Îles », indique pour sa part le président-directeur général du Port de Sept-Îles, Pierre D. Gagnon.

Le port d’ArcelorMittal à Port-Cartier et le Port de Sept-Îles représentent près de la moitié du volume du corridor maritime Saint-Laurent et environ 15 % en valeur des exportations annuelles du Québec.