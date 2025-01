Escale hivernale à Sept-Îles : une première, mais pas la dernière

La visite du Commandant Charcot marque la première visite d’un navire de croisière en période hivernale à Sept-Îles, mais déjà son retour se fait attendre.

« On espère que vous allez revenir. Vous êtes les bienvenues ! », a lancé le maire Denis Miousse au président de Ponant, l’entreprise qui exploite le Commandant Charcot, Hervé Gastinel. « Même si le froid est prenant, l’accueil est chaleureux. On se réjouit de voir les sourires de nos clients », a-t-il répondu en soulignant la qualité de l’accueil de la communauté septilienne.

Voilà depuis longtemps que les acteurs du milieu souhaitent l’arrivée d’un navire de croisière à ce temps de l’année. En ce 23 janvier, c’est devenu une réalité.

« Ce matin quand je l’ai vu arriver dans la baie, je me disais que c’était presque surréel. On a tant travaillé pendant 18 mois et aujourd’hui je me dis qu’on y est arrivé », affirme Suzanne Cassista, cheffe d’escale pour pour Destination Sept-Îles Nakauinanu.

Cette arrivée qui permet de diversifier l’offre au niveau des croisières est soulignée par le Port de Sept-Îles

« C’est la première escale hivernale, mais non la dernière », affirme Patsy Keays, directrice, Affaires corporatives du Port.

Durant les deux jours où il sera présent, une gamme variée d’activités sera offerte aux passagers. Visite des musées, dégustation de produits cuits à la manière traditionnelle, spectacle sur le navire par une équipe de danseurs et chanteurs locaux, artisans locaux sont au programme.

Sept-Îles impressionne

Une surprise attendait les passagers et l’équipage lorsqu’il approchait de Sept-Îles.

« L’approche entre les îles est magnifique et on a eu la chance de voir un souffle de baleine. C’est un plus pour les passagers si on peut leur offrir de voir un mammifère marin », affirme le commandant du navire, Patrick Marchesseau.

Ce dernier souligne également le travail de la communauté de Sept-Îles pour offrir des activités aux voyageurs.

« Nos passagers ont envie de découvrir le Québec sous son manteau blanc », dit-il.

Patrick Marchesseau, commandant du Commandant Charcot. Il signe le livre d’or du Port de Sept-Îles. Photo Vincent RIOUX-BERROUARD

Le Commandant Charcot sera de retour à Sept-Îles les 3, 16 et 27 février.