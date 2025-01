Une deuxième cohorte carbone dans l’aura d’ArcelorMittal

Après le succès de la première Cohorte carbone, la formation d’un second groupe d’entrepreneurs déterminés à améliorer leur bilan d’émission de gaz à effet de serre allait de soi pour l’organisme Environnement Côte-Nord. Trois entreprises partenaires du géant ArcelorMittal se commettront cette année.

La première Cohorte Carbone Côte-Nord comptait six participants, des entreprises aux horizons divers dont le Manoir du Café, la microbrasserie La Compagnie et Numérik solutions d’affaires, par exemple.

La seconde, lancée en douce en fin d’année 2024, réunit plutôt trois entreprises ayant des activités sur la Côte-Nord et en commun leur partenariat d’affaires avec ArcelorMittal, soit Soucy Industriel, Construction & Expertise PG et Équipements Nordiques.

«” C’est particulier! Pour notre deuxième Cohorte Carbone, on est dans le monde de la construction et de l’industrie. Les entreprises ont été recrutées avec ArcelorMittal, intéressée de mobiliser ses sous-traitants», explique Vincent Carbonnelle.

Les grands joueurs comme ArcelorMittal sont contraints de faire leur bilan carbone.

«De plus en plus de grandes entreprises s’intéressent aux émissions dans leur chaîne d’approvisionnement, voir ce qui se fait en amont et en aval. C’est ce qu’on appelle le scope 3, les émissions indirectes l’entreprise», ajoute-t-il.

Les scopes 1 et 2 représentent les émissions directes et indirectes de l’entreprise alors que «les émissions du scope 3 sont toutes les émissions indirectes – non incluses dans le scope 2 – qui surviennent dans la chaîne de valeur de l’entreprise (..) incluant à la fois les émissions amont et aval.

En d’autres termes, les émissions sont liées aux opérations de l’entreprise », peut-on lire sur le site de référence en environnement Plan A.

Le processus de la Cohorte Carbone est d’une durée de 6 mois. «À terme, les trois entreprises vont connaître leurs émissions, ce qu’on appelle le bilan carbone, et un plan de décarbonation. On leur offre un accompagnement par la suite pour la mise en oeuvre du plan d’action », conclut M. Carbonnelle.

Une Fresque du climat pour marquer le coup

Ce mercredi 22 janvier, une quinzaine de personnes qui oeuvrent au sein des entreprises membres des Cohortes Carbone Côte-Nord 1 et 2 étaient réunies à Sept-Îles pour participer à une Fresque du Climat.

L’activité est décrite comme un ” atelier d’intelligence collective où les participants reconstituent les liens de cause à effet des changements climatiques, puis explorent les actions à entreprendre dans leur vie personnelle et professionnelle “.

En plein atelier. Photo Lucas Sanniti

Elle prend la forme d’un jeu de cartes collaboratif, basé sur les données des rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

” La fresque permet de rentrer dans les notions de plans d’action, de décarbonation, de réduction des émissions de gaz à effet de serre de façon créative et ludique “, indique Vincent Carbonnelle, conseiller en écoresponsabilité chez Environnement Côte-Nord

L’animation de l’activité avait été confiée à Addere Service-conseil, qui agit à titre ” d’expert en stratégie climatique ” pour les cohortes. C’est Addere qui réalise notamment les bilans carbone et les plans de décarbonation des entreprises participantes.

«Pour nous, c’est une première Fresque, mais l’activité roule à travers le monde depuis 2015 “, résume M Carbonnelle», résume M Carbonnelle.

Plus d’un million de personnes y ont participé jusqu’ici et le jeu a été traduit en 45 langues.

Pour cette première, l’activité n’était pas publique, mais comme les participants peuvent devenir à leur tour modérateur suite à une courte formation, de nouvelles éditions sont une possibilité.