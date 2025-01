Football, hockey et volleyball en concentrations sportives à Jean-du-Nord

Les élèves de secondaire 1 et 2 de l’école Jean-du-Nord pourront nouvellement opter pour des concentrations scolaires sportives leur offrant huit périodes d’activités physiques par cycle de neuf jours de classe.

Il y a quelques années que la direction et des membres du personnel de l’école Jean-du-Nord de Sept-Îles travaillent sur le dossier d’ajouter de nouvelles concentrations sportives.

Avec l’arrivée de la pièce maîtresse manquante en août, l’embauche de Frédéric Clements comme agent de développement responsable des concentrations sportives, c’est chose faite pour la prochaine rentrée scolaire.

Ce sont les jeunes présentement en sixième année du primaire, ou à la première année du secondaire qui pourront, si sélectionnés, profiter des nouvelles concentrations sportives offertes au secondaire 1 et 2.

On parle ici du football, du hockey et du volleyball, « des sports déjà bien développés dans nos écoles », mentionne la directrice, Marie-Eve Murray.

Les concentrations seront dirigées par des enseignants en éducation physique qualifiés, avec une expertise développée, autour desquels se grefferont d’autres membres du personnel, pour assurer une réussite académique.

Sur les huit périodes d’activités physiques, quatre seront liées à leur concentration sportive, le matin, avant la rentrée des classes. Celles d’après-midi permettront la pratique d’autres sports, mais cibleront aussi la préparation mentale.

« On vise le développement global, et éviter de surspécialiser trop vite », indique Mme Murray. La grille horaire des élèves qui seront dans ces nouvelles concentrations sera modifiée.

La conciliation avec la réussite scolaire sera également essentielle avec le sport, puisqu’un est le vecteur de l’autre. La rigueur et la mise en place de méthodes de travail aideront à maximiser la réussite.

Viable et abordable

La direction et l’agent de développement ont travaillé à mettre en place un modèle viable, accessible et abordable qu’ils pourront développer, « répondant aux besoins et adapté à la réalité nord-côtière », dit Marie-Eve Murray.

Un Sport-Études aurait été onéreux et aurait nécessité davantage d’exigences.

Mme Murray et Frédéric Clements visitent les écoles primaires de Sept-Îles cette semaine, pour présenter aux élèves de 6e année les nouvelles concentrations. « On voit des étoiles dans les yeux des élèves », dit la directrice.

Les sélections se feront lors d’un camp dont les dates ne sont pas encore déterminées, mais ça aura lieu en avril ou mai.

« On veut être le plus inclusif possible », mentionne M. Clements, l’agent de développement des concentrations sportives.

Par niveau (secondaire 1 et 2), ce seront environ 16 jeunes en football, une douzaine de gars et autant de filles en volleyball et une douzaine d’élèves en hockey qui seront choisis.

Le comportement, l’esprit sportif et le suivi auprès du personnel du primaire seront les valeurs prises en compte pour la sélection.

« Oui il y a le côté sportif, mais il y a ailleurs aussi. On veut de bonnes personnes », soutient Frédéric Clements.

L’annonce des nouvelles concentrations sportives a d’ailleurs réjoui les jeunes joueurs du Husky football et leurs parents, lors du Gala de reconnaissance des deux équipes qui avait lieu le 21 janvier.

Éventuellement, ces concentrations sportives seront offertes pour les trois autres niveaux du secondaire (3 à 5).

« On veut y aller graduellement. C’est la recommandation qui nous a été faite par d’autres écoles », précise la directrice des écoles Jean-du-Nord/Manikoutai.

Fin d’Horizon-Sportif

L’arrivée des trois nouvelles concentrations sonne la fin de celle d’Horizon-Sportif qui était au programme depuis le début 2000. Outre la pratique sportive, il y avait un volet touchant entre autres au leadership, à la responsabilisation et à l’entrepreneuriat.

La partie leadership et organisation d’événements s’ajouteront à la concentration — multisports, permettant aux élèves de profiter de sorties (voyages et autres).

La concentration plein-air, mise en place il y a quelques années déjà demeure dans l’offre.