Desjardins offre 50 000 $ à la SPCA Côte-Nord pour un projet d’éducation

La SPCA Côte-Nord pourra offrir des formations, ateliers et conférences sur le bien-être des animaux, grâce à l’acquisition d’équipement de visioconférence.

La Caisse populaire Desjardins de Sept-Îles est partenaire principal du projet « Éduquer pour mieux vivre ensemble ». Un don de 50 000 $ à l’organisme permet l’acquisition d’équipement de visioconférence, mais aussi, l’achat de nouvelles cages pour grands chiens, de balances pour la gestion du poids des animaux et d’une pompe à fluide.

Ainsi, la SPCA Côte-Nord a inauguré dans ses locaux, vendredi, la nouvelle salle Desjardins.

« Un espace unique et précieux qui sera, sans nul doute, un outil essentiel dans nos efforts pour éveiller les consciences et susciter des actions positives au sein de notre communauté », a dit la directrice de la SPCA Côte-Nord, Daphnée Gwilliam.

C’est à cet endroit que plusieurs activités visant à informer et sensibiliser la population auront lieu, dans l’objectif de « réduire la surpopulation des chats et des chiens, contrer la maltraitance et le plus possible d’abandons générés par un manque de ressources et d’informations pertinentes », a expliqué l’organisme.

« Cette salle est bien plus qu’un simple lieu. C’est un symbole de notre volonté collective de sensibiliser, d’éduquer et de promouvoir des valeurs essentielles envers les animaux. Ici, nous apprendrons à mieux comprendre leurs besoins, leurs émotions, et la manière dont nous pouvons améliorer leur bien-être », a poursuivi Mme Gwilliam.

La soirée d’inauguration était animée par Roxanne Vézina-Labelle de chez RVL Communication. Le Bavard et l’Ivrogne y a également lancé le cocktail La griffe et la patte à l’effigie des logos de la SPCA Côte-Nord. Il sera bientôt disponible sur le menu du restaurant.