Des bourses pour les étudiants en soins infirmiers de la Côte-Nord

Des bourses de 12 000 $ et de 18 000 $ sont maintenant offertes aux étudiants de la Côte-Nord qui poursuivent des études en soins infirmiers aux Cégeps de Baie-Comeau et de Sept-Îles.

Les personnes résidant dans la MRC de Manicouagan ou dans celle de Sept-Rivières recevront 2 000 $ par session, soit 12 000 $ tandis que les élèves domiciliés dans les autres MRC de la région mettront la main sur 3 000 $ par session (18 000 $ au total).

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord et le Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SIISNEQCSQ) s’associent aux deux établissements collégiaux pour lancer ce programme de bourses en soins infirmiers.

« Le programme de bourses provient d’un projet négocié entre le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS) et la Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) visant à améliorer l’attraction et la fidélisation du personnel œuvrant en soins infirmiers », précise le CISSS de la Côte-Nord, par voie de communiqué.

Conditions

En plus d’être inscrits au programme collégial en soins infirmiers au Cégep de Baie-Comeau ou au Cégep de Sept-Îles, les bénéficiaires devront être retenus par le CISSS de la Côte-Nord à la suite d’un processus de sélection.

« Ils devront aussi s’engager à réussir la formation sur une période maximale de quatre ans. Par la suite, les récipiendaires d’une bourse devront s’engager à œuvrer au CISSS de la Côte-Nord pendant deux ans », ajoute le CISSS.

Pour plus de détails concernant le programme de bourses et pour déposer sa candidature, écrivez à l’adresse suivante : stages.09cisss@ssss.gouv.qc.ca.