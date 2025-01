Un outil pour le sauvetage hors route dans la MRC de Sept-Rivières

Un traîneau servant au transport des victimes fait désormais partie du matériel à la disposition des pompiers de la Ville de Sept-Îles.

Une entente de prêt d’équipements entre la MRC de Sept-Rivières et la Ville de Sept-Îles a permis l’obtention de cet outil.

Le traîneau pourra intervenir lors de sauvetage hors route.

« L’ajout de ce traîneau d’évacuation facilitera les opérations de sauvetage et permettra, lorsque possible, le transport de plus de victimes simultanément », indique le Service de sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles.

Cette acquisition s’inscrit dans l’élaboration conjointe d’un protocole local d’intervention d’urgence (PLIU) en milieu isolé entre la MRC, la Ville de Sept-Îles et la Ville de Port-Cartier. Le PLIU a pour objectif de développer des stratégies d’intervention efficace pour secourir des gens en zone éloignée lors de situation d’urgence.

Ce protocole qui est en développement sera utile pour intervenir sur les deux territoires non organisés que possède la MRC, soit le TNO Lac-Walker et le TNO Rivière-Nipissis. Ils couvrent plus de 90 % de la MRC. Bien qu’ils soient très peu habités, il y a tout de même des activités. Des gens y font de la randonnée, certains ont des camps de chasse, d’autres vont faire de la motoneige hors-piste.