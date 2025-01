Un deuxième 60 logements sera construit sur la rue Comeau, à Sept-Îles

Après le lancement de la construction d’un bâtiment de 60 logements à Sept-Îles en juin dernier, un deuxième édifice identique sera bel et bien construit.

Le conseiller à la Ville de Sept-Îles et président de la Corporation de développement de logements de Sept-Îles (CODELO), Guy Berthe, était tout sourire lors de la séance du conseil du 20 janvier. Il a annoncé la bonne nouvelle à ses collègues et à la population.

« Je suis en mesure de vous dire qu’il va se construire 121 logements ici à Sept-Îles sur la rue Comeau », a-t-il dit.

Plusieurs partenaires sont impliqués dans le projet. Il y a la Société d’habitation du Québec, le groupe Desjardins, la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) et la Société du Plan Nord.

La Ville de Sept-Îles avait déjà confirmé une aide financière estimée à environ 4,3 M$, en juin 2024. Cette contribution comprend un crédit de taxe sur une période de 35 ans et un terrain.

Il y aura une petite différence dans le nouveau bâtiment. C’est qu’il y aura 61 logements et non 60. Guy Berthe explique que ce type de bâtiment doit être muni d’une salle communautaire. Toutefois, une seule salle communautaire est nécessaire pour les deux bâtiments. Ainsi, un peu d’espace sera récupéré et un logement supplémentaire sera ajouté.

Le type de clientèle qui pourra faire des demandes d’aide sera précisé au cours des prochains mois.

« On va pouvoir loger au-delà de 150 personnes », indique M. Berthe.

Des logements de plus dans le parc immobilier sont nécessaires. Selon les données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), le taux d’inoccupation à l’automne 2023 à Sept-Îles était de 1,3 %. En 2021, il était de 4,1%.