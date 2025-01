Station Gallix : 2,4M$ pour de la stabilité et du développement

La Station de ski Gallix peut pousser un soupire de soulagement, tandis qu’elle vient de confirmer une entente de financement avec la MRC de Sept-Rivières, Port-Cartier et Sept-Îles, pour les cinq prochaines années.

La Station a traversé plusieurs tempêtes au cours des dernières années, mais voilà que l’avenir semble lui sourire. Mardi, elle a annoncé une nouvelle entente entre les villes de Sept-Îles et Port-Cartier et la MRC de Sept-Rivières. Au total, la Station Gallix bénéficiera de plus de 2,4 M$ au cours des cinq prochaines années.

Plus précisément, une aide financière annuelle de 380 000 $ sera versée dans le cadre du volet 2 du Fonds régions et ruralité du ministère des Affaires municipales. Le programme est administré par la MRC.

À cela s’ajoutera un 100 000 $ indexé annuellement, réparti par quotes-parts au prorata de la population, entre la Ville de Port-Cartier et la Ville de Sept-Îles.

Sur la photo, de gauche à droite : Marie-Claude Therrien, trésorière du CA du Comité de relance de la station de ski Gallix, Élisabeth Chevalier, directrice générale de la MRC de Sept-Rivières, Alain Thibeault, maire de Port-Cartier, Denis Miousse, maire de Sept-Îles et préfet de la MRC de Sept-Rivières, et Mathieu Gaudreault, directeur général de la Station Gallix. Photo courtoisie

« Cette entente, d’une durée de cinq ans, nous donnera la chance d’avoir de la stabilité au niveau de nos opérations et d’offrir du ski de qualité à nos utilisateurs », a commenté Alexandre Pearson, président du conseil d’administration du Comité de relance de la Station de ki Gallix. « Ça nous permettra aussi de mettre en valeur ce site exceptionnel, de le développer à son plein potentiel et ainsi, d’élargir notre offre de service. »

Pour le maire de Sept-Îles, Denis Miousse, la Station est un attrait important de la région.

« Ses installations profitent à l’ensemble de nos citoyens et constituent un atout non négligeable dans nos efforts pour dynamiser nos milieux et y attirer de nouvelles familles », a-t-il mentionné.

De son côté, le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, a affirmé qu’il était « primordial » pour les élus de la municipalité de « faire en sorte que la population conserve ses acquis en matière de sports et de loisirs ».