Les motoneigistes dans les pentes de la Station Gallix

C’était officieux, c’est maintenant officiel. L’équipe de la Station Gallix annonce la tenue de deux rendez-vous pour les motoneigistes qui s’empareront de la montagne pour deux événements, un en mars et un en avril.

Après quelques hivers d’absence, le HillClimb revient au calendrier de la Station Gallix. Le 15 mars prochain, les motoneigistes, adeptes de sensations fortes et d’adrénaline, tenteront de grimper le plus rapidement possible la Suicide aux commandes de leur engin.

Dans une ambiance conviviale et festive, il y aura de l’animation et des activités pour la famille, avec notamment un kiosque de tire d’érable et de hot-dog.

Pour les motoneigistes, les inscriptions se prennent dès le 1er février.

La dernière édition du HillClimb remonte à 2019. L’événement avait rassemblé près de 1 200 personnes sur le site.

L’autre rendez-vous à la Station Gallix pour les motoneigistes sera le HillCross du 13 avril. Il s’agira d’une course de deux motoneiges à la fois sur un circuit de différentes pentes dans la montagne. Le parcours sera dévoilé prochainement. Les pentes seront fermées aux skieurs et planchistes pour cette journée.