Exhumations à Rivière-Saint-Jean : de l’émotion pour les descendants

Pour Gilles Chambers, arrière-petit-fils du défunt Benjamin Chambers, les dernières semaines ont été chargées en émotion. L’exhumation et, dans la même journée, l’inhumation au cimetière de Rivière-Saint-Jean des restes de son aïeul en ont été les points culminants. Il se réjouit que son ancêtre puisse maintenant reposer en paix, loin de la menace des éléments.

L’histoire du défunt est tout aussi palpitante que le feuilleton ayant mené à son dernier repos.

« Mon arrière-grand-père est le premier Chambers de Rivière-Saint-Jean. Il est arrivé d’Angleterre avec un mandat d’agent des terres, c’était un poste important. Il était instruit. C’est un pionnier qui a aidé au développement du territoire. À ce moment-là, les frontières du Québec se terminaient à Rivière-Saint-Jean. Après, c’était le Labrador », relate, admiratif, son descendant.

À son arrivée en Amérique, l’anglophone Benjamin Chambers parlait un peu français, ce qui ne l’a pas empêché de rencontrer l’amour en Gaspésie, une dame Marie Huot qui est devenue sa femme.

Le couple a eu « une dizaine d’enfants » dont le grand-père de Gilles Chambers. Les descendants de Benjamin Chambers et Marie Huot sont nombreux sur le territoire de la Côte-Nord et ailleurs dans la province.

Gilles Chambers est d’autant plus ému d’avoir pu assister au « sauvetage » de la sépulture de son aïeul, qu’il s’agissait d’un souhait cher à son propre père.

« Mon père avait essayé de faire des démarches pour exhumer le corps, mais c’était très compliqué. Ça avait toujours été son rêve, il voyait déjà à l’époque qu’il y avait de l’érosion et que ça risquait d’emporter la tombe de son grand-père. »

Il salue le travail de la municipalité de Rivière-Saint-Jean dans ce dossier.

« Ils ont fait un travail formidable. Ce qui est intéressant dans ça, c’est que la municipalité nous a toujours donné un suivi rapide. Les contacts se sont intensifiés début décembre, en lien avec l’érosion, puis quand c’est devenu urgent, on se parlait jusqu’à trois fois par jour ! »

Le jour J a été particulièrement émouvant pour M. Chambers, bien qu’il n’ait pas connu son arrière-grand-père.

« On voulait être sûr qu’ils le trouvent. C’est un de nos ancêtres, ça vient nous chercher ! Et comme c’est ce que mon père voulait, ç’a été très spécial de retrouver les restes », raconte-t-il.

Pourquoi Marie née Huot n’était-elle pas enterrée auprès de son chéri ?

« Mon arrière-grand-père était protestant, mais sa femme était catholique, alors elle avait pu être enterrée au cimetière de Rivière-Saint-Jean. Aujourd’hui, il n’y a plus cette restriction », explique Gilles Chambers.

Sa femme, sa sœur et son beau-frère étaient sur place le 12 janvier pour le déplacement des dépouilles. Ils ont partagé ce moment avec les représentants du Commonwealth War Graves, présents pour l’exhumation du vétéran Le Rossignol, dont la famille habite l’Australie et n’a pas pu se déplacer.

« On était peu nombreux, mais l’émotion était là… En plus, ils en ont trouvé un troisième ! On en avait entendu parler vaguement que c’était une possibilité, mais il y avait juste deux monuments. Il était enterré à côté, sans pierre tombale. C’est bien qu’ils l’aient exhumé aussi, parce qu’il serait tombé dans la mer avant longtemps », raconte le résident de Havre-Saint-Pierre.

Quelques heures après que les ossements du pionnier Chambers aient été déposés dans une caisse en bois, ils ont été enterrés dans le cimetière de Rivière-Saint-Jean.

« On voulait lui trouver une place de repos là où il avait passé sa vie », conclut l’arrière-petit-fils du défunt.

La pierre tombale du champ des Robins sera réinstallée là où Benjamin Chambers pourra enfin reposer en paix, bien à l’abri des intempéries.