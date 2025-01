Le Navios Meridian est le premier navire de l’année à Port-Cartier

Le Navios Meridian est le premier navire à quitter les installations portuaires d’ArcelorMittal à Port-Cartier en 2025.

Comme le veut la tradition, son capitaine, Aladin Canto Tinambunan, a reçu la canne à pommeau d’acier.

En provenance de Gdańsk en Pologne, le vraquier a quitté le port d’ArcelorMittal le 16 janvier en direction de Gijón en Espagne, en transportant à son bord plus de 77 560 tonnes de concentré de minerai de fer.

En 2024, le port d’ArcelorMittal à Port-Cartier a accueilli 391 navires, effectué plus de 800 manoeuvres d’entrée et de sortie de port et manutentionné plus de 27 millions de tonnes de minerai de fer, de matières premières, de carburant et de grain. C’est le plus grand port de mer privé au Canada.