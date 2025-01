Le PDG du Port de Sept-Îles prendra sa retraite en 2026

Après plus de 25 années à la barre du Port de Sept-Îles, Pierre D. Gagnon tirera sa révérence au début de 2026.

« Une des grandes priorités de 2025 sera pour moi d’orchestrer, avec le conseil d’administration, une transition réussie et fructueuse à la tête d’une équipe et au sein d’une organisation d’exception », déclare le président directeur général du Port de Sept-Îles.

Ce dernier souligne le travail des gens œuvrant au sein de l’administration portuaire qu’il a côtoyé au cours des deux dernières décennies.

« Il est vraiment important que je puisse assurer pour eux la meilleure relève à la direction et le transfert des connaissances requis pour garder le cap sur la croissance et préserver nos valeurs de respect pour nos usagers, nos communautés et l’environnement. De belles opportunités sont à l’horizon pour une équipe qui s’est rajeunie et qui pourra totalement compter sur moi pour cette transition », dit-il.

L’Administration portuaire de Sept-Îles (APSI) amorcera sous peu les démarches pour trouver un successeur à Pierre D. Gagnon. La firme Go RH est mandatée pour le processus d’embauche et procédera avec les communications et affichages requis.

« Puisque la Loi maritime du Canada prévoit que le conseil d’administration a la responsabilité de choisir le/la PDG d’une administration portuaire canadienne, le conseil de l’APSI s’acquittera donc d’identifier le/la candidat.e pour pourvoir le poste au cours des prochains mois. Le conseil d’administration s’est assuré que M. Gagnon puisse continuer de gérer l’ensemble des activités et projets du Port, d’ici la nomination d’un/une successeur.e », dit Bernard Lynch, président du conseil d’administration de l’APSI.