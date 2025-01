La Corporation de l’environnement de Sept-Îles championne du recyclage

La Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI) a obtenu le niveau Élite du programme « Ici on recycle + » de RECYC-QUÉBEC, soit le plus haut niveau de certification qu’il est possible d’atteindre.

Ce niveau de certification, exceptionnel, témoigne de l’engagement de la CPESI « en matière de gestion des matières résiduelles et de développement durable ».

Pour l’obtenir, l’organisme a mis de nombreuses mesures en place, dont l’élaboration et l’adoption de trois nouvelles politiques : politique sur les évènements écoresponsables, politique d’approvisionnement responsable et politique de gestion des matières résiduelles.

La CPESI a banni les bouteilles d’eau à usage unique et mis en place une collecte des crayons à des fins de valorisation.

Elle a également optimisé ses équipements et outils d’affichages pour les matières recyclables, organiques et les résidus domestiques dangereux destinés à l’écocentre et mis au point une formation sur les pratiques écoresponsables et la saine gestion des matières résiduelles pour ses employés et les membres de son conseil d’administration.

« En plus de souligner les efforts déjà déployés pour être un milieu de travail aux pratiques écoresponsables, l’obtention de cette certification donne encore plus de crédibilité à notre organisme. Par la bande, on espère inspirer d’autres organisations ou entreprises à prendre conscience de leur impact environnemental et adopter des pratiques plus respectueuses de l’environnement », commente Andréane Levesque-Kombila, conseillère en écoresponsabilité. La CPESI est d’ailleurs disponible pour accompagner les organisations volontaires dans le déploiement de pratiques plus durables et, qui sait, peut-être l’obtention de ce niveau d’Élite !