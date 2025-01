La halte-chaleur de Port-Cartier ouvre juste à temps pour la vague de froid extrême

La halte-chaleur de Port-Cartier pourra accueillir 10 personnes en situation d’itinérance, dès lundi soir.

« On tombe bien avec l’alerte de froid qui s’en vient, le timing est plus que bon », dit Nadia Richard, directrice générale de Carrefour jeunesse-emploi Duplessis. « On voulait ouvrir avant, malheureusement on n’a pas pu. Mais, on est bien contents de pouvoir ouvrir dès ce soir, avec le froid qui s’en vient pour permettre à la clientèle de bénéficier de la halte-chaleur ».

Le projet chapeauté par le Carrefour jeunesse-emploi Duplessis est similaire à celui de Sept-Îles. Il comprend une roulotte de chantier, dix lits, une séparation des lieux pour accueillir des hommes et des femmes, un bloc sanitaire et un agent de sécurité.

Une intervenante sera sur place quelques heures par jour.

« Elle sera là à l’ouverture, la fermeture et répartira ses heures dans la semaine », mentionne Nadia Richard. « On n’avait pas le financement nécessaire pour embaucher une intervenante à temps plein. »

La roulotte est installée sur l’île Patterson, de manière à être près des services.

L’endroit a aussi été choisi en fonction de l’acceptabilité sociale, pour éviter d’être au cœur d’un quartier résidentiel.

La halte-chaleur de Port-Cartier. Photo Nadia Richard

Délais et réévaluation

Le projet devait au départ être d’une durée de six mois. Toutefois, des contraintes au niveau des assurances et de « petits détails techniques » auxquels l’organisation n’avait pas pensé ont retardé l’ouverture de la halte-chaleur.

Le projet durera donc un peu moins de quatre mois, soit du 20 janvier au 1er mai.

Les besoins seront réévalués après cette période, afin de déterminer si un service plus permanent est nécessaire.

Travail d’équipe

Dix organismes de la région ont participé à la mise en place du projet (Ville de Port-Cartier, OMH de Port-Cartier, ArcelorMittal, CAB de Port-Cartier, SQ, CISSS de la Côte-Nord, Carrefour jeunesse-emploi Duplessis, Hom’asculin, CRIC de Port-Cartier, Ressource de Réinsertion le Phare).

Près d’une vingtaine de partenaires ont contribué soit de manière financière, matérielle ou humaine.

« Nous sommes reconnaissants envers tous les partenaires qui ont rendu ce projet possible. Ensemble, nous démontrons que Port-Cartier est une communauté unie et solidaire, déterminée à soutenir ses membres les plus vulnérables. », dit Alain Thibault, maire de Port-Cartier.