« Quand tu joues cochon, il faut que tu t’attendes à recevoir un coup cochon en retour », ce sont les propos de Nylan Bouchard des Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles, un peu plus de deux jours après qu’ils se soient rués sur Jeff Marcoux des Gaulois de Port-Cartier.

La rencontre de séries éliminatoires de vendredi soir entre les Basques et les Gaulois a donné lieu à du jeu intense et physique, et à des escarmouches. En deuxième période, Nylan Bouchard est allé donner un premier coup de poing à Jeff Marcoux. Le geste hautement discutable a suscité de fortes réactions dans la foule et de la part du commentateur web.

« […] J’ai toujours été comme ça. Quand un gros bonhomme ambitionne sur des plus petits ça vient me chercher et là trois fois sur la même séquence il a essayé de blesser notre capitaine (Maxime Lévesque) », a laissé savoir Nylan Bouchard.

Le 44 de la formation septilienne soutient que ce n’est pas la meilleure façon de régler les choses, « mais ça se fait vite. Les émotions embarquent et boom c’est fait ».

Il a d’ailleurs dû répondre de ses actes en engageant le combat avec Jordan Deroy, même s’il se remet d’un doigt fracturé.

Celui qui figure parmi les dirigeants de la ligue admet que ce ne sera pas vu de la meilleure manière pour l’image de l’organisation, que les joueurs sont des pères de famille, mais il parle de cas isolé, « c’est pas comme si c’était comme ça à tous les matchs. Maxime Lévesque c’est un père de famille au même titre que Jeff, donc ! »

Des suspensions devaient être confirmées mardi. Pour ce qui est du pointage de la rencontre, les Gaulois ont remporté le premier duel de la série 2 de 3 par la marque de 4-2.

À Havre-Saint-Pierre, les Pionniers CFL de Baie-Comeau ne sont pas restés de glace après un but encaissé dans la première minute de jeu. Ils ont été pratiquement intraitables par la suite, disputant un de leur meilleur match en deux ans, dominant les Marchands au compte de 8-3.

Les deux séries se termineront cette fin de semaine. Vendredi, c’est dans leur aréna du Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier que les Gaulois accueilleront les Basques. Si une troisième et décisive rencontre est nécessaire, elle sera jouée le lendemain à Sept-Îles.

Dans l’autre série, c’est à domicile que ça se passera pour les Pionniers avec le match numéro deux samedi soir. Le numéro trois, s’il y a lieu, dimanche après-midi, encore une fois au Centre sportif Alcoa de Baie-Comeau.