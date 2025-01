Commandant Charcot : un navire unique qui accostera à Sept-Îles

Sept-Îles a l’habitude d’accueil des navires de croisières, mais le Commandant Charcot est bien différent de ceux qui ont accosté par le passé.

Le navire a été conçu pour amener ses passagers dans des destinations polaires telles que l’Arctique et l’Antarctique. Il peut naviguer à travers les glaces, étant le seul navire de passagers au monde possédant une coque lui permettant de s’aventurer dans de tels milieux.

Il est aussi le premier navire d’exploration polaire hybride électrique propulsé au gaz naturel liquéfié. Il possède des technologies qui traitent les déchets et les eaux usées à son bord.

Il peut accueillir à son bord jusqu’à 245 passagers, ainsi que 215 membres d’équipage. Il compte 123 cabines.

Il est également équipé d’infrastructure et de matériel de recherche, mis à la disposition d’équipe scientifique. Cela permet de donner au monde scientifique une plateforme d’observation, d’étude et d’analyse des écosystèmes polaires.

Repérage

C’est à l’hiver 2023 que des employés de Ponant, la compagnie propriétaire du Commandant Charcot, sont venus à Sept-Îles pour faire du repérage.

Lors de cette visite, ils ont pu faire de la motoneige et se rendre dans une tente, où des membres de la communauté innue leur ont fait connaître leur culture.

” Et là est venue l’idée de se dire : on doit absolument créer cette interaction avec nos passagers et cette communauté “, affirme José Sarica, directeur de l’expérience pour Expédition Ponant, dans une vidéo produite lors de la visite. ” La rencontre avec le peuple innu sera un moment magique d’échanges et de découverte d’une culture peu connue. Nos passagers pourront devenir des ambassadeurs de ces peuples, qui méritent d’être mis en lumière “, dit-il.

Le but de ce repérage était aussi de vérifier que les infrastructures du Port de Sept-Îles pourraient accueillir le navire, malgré les conditions hivernales. Comme le résume M. Sarica, le but des repérages est de voir quelles activités peuvent être faites, mais aussi, comment les passagers vont pouvoir débarquer.

” Si tu as une expérience de dingue à offrir aux passagers, mais tu es bloqué parce que les passagers ne peuvent pas débarquer, au final tu n’as rien “, dit-il. ” Avec deux points critiques qui sont verrouillés pour Sept-Îles, on va pouvoir essayer d’offrir cette expérience de fou aux passagers “, poursuit M. Sarica.