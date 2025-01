Le Drakkar double les Voltigeurs

Le Drakkar a sauvé les honneurs d’un dur séjour à domicile, dimanche après-midi, quand il a doublé les Voltigeurs de Drummondville par la marque de 4-2 devant 2343 amateurs réunis au Centre sportif Alcoa.

Défaits à ses deux récentes sorties à la maison, les vikings du navire ont rebondi et ont finalement renoué avec le chemin de la victoire face à l’une des équipes de tête de la LHJMQ.

Inspirés par les arrêts clés de leur gardien de but Lucas Beckman (il a stoppé 17 tirs) en première période, les locaux ont vite donné le ton avec deux buts rapides au cours des huit premières minutes de jeu.

Justin Poirier y est allé de son 30e filet de la campagne après seulement 45 secondes d’écoulées avant de préparer le but de l’attaquant Samuel Boisvert lors d’un jeu de puissance.

Plus menaçants, les visiteurs sont revenus de l’arrière avec deux buts rapides au deuxième engagement avant de voir le capitaine Anthony Lavoie redonné l’avance aux siens avant la fin du second tiers.

Donner du rythme

Les Voltigeurs ont bien essayé de renverser la vapeur, mais ont fait face à un cerbère alerte, qui a aussi pu compter sur l’appui et le soutien de tous ses coéquipiers dans le dernier droit.

« Je voulais me reprendre après ma dernière sortie contre Val-d’Or. Nous avons vite pris les devants. Cela s’est bien passé pour moi et quand tu n’accordes pas de but en première période, cela donne toujours du rythme à ton équipe », a commenté modestement la première étoile.

Victorieux dans un 20e en match en 33 parties cette saison, le numéro 33 (33 arrêts) se démarque par sa constance et continue de faire le travail. « Les gars ont très bien joué devant moi et quand on joue et on respecte le plan de match établi, cela donne des bons résultats. »

Après avoir vu son club accorder 11 buts à l’adversaire au cours des deux parties précédentes, le pilote Jean-François Grégoire a également apprécié l’effort et la performance globale de sa troupe.

« Les joueurs ont travaillé fort et ont joué de la bonne façon. Même quand ils (les Voltigeurs) ont marqué pour faire 2-2, personne n’a paniqué. La gestion de la rondelle a été meilleure en troisième période et tout le monde était dans le même bateau », a imagé l’entraîneur-chef.

En vitesse

Raoul Boilard, en avantage numérique, a inscrit le but d’assurance au début du troisième engagement…Renaud Poulin et Sam Olivier (son 35e de la saison) ont sonné la riposte…Blessé contre Val-d’Or, vendredi, le vétéran Jules Boilard sera sur la touche pour au moins deux semaines…De son côté, l’attaquant Alexis Michaud réintégrera les rangs du Drakkar en prévision d’un long voyage (trois parties en trois jours) en Abitibi, le week-end prochain.