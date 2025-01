Des politiciens canadiens se rendent à Washington pour l’investiture de Donald Trump

Les politiciens canadiens se rendent à Washington, D.C. pour l’investiture de Donald Trump, dans un contexte de menace de tarifs douaniers de 25 % lorsque le républicain reviendra à la Maison-Blanche.

Plusieurs d’entre eux sont attendus à un événement à l’ambassade du Canada, située sur Pennsylvania Avenue, entre le Capitole américain et la Maison-Blanche. Voici quelques-uns des Canadiens qui devraient être à Washington lundi :

La ministre des Relations internationales du Québec, Martine Biron

Martine Biron se dirige vers le sud pour ce que le gouvernement du Québec appelle une «mission à Washington», au cours de laquelle elle soulignera les intérêts communs de la province avec les États-Unis «dans le but de positionner le Québec comme un allié fiable et indispensable». Elle doit assister à une réception le jour de l’investiture organisée par l’ambassadrice du Canada aux États-Unis, Kirsten Hillman.

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith

Danielle Smith est devenue l’une des principales voix canadiennes dans le contexte de la menace de tarifs douaniers, apparaissant régulièrement sur les chaînes d’information américaines et se rendant récemment à la station balnéaire de Mar-a-Lago, en Floride, pour rencontrer le président élu. La première ministre a toutefois suscité la controverse au Canada la semaine dernière, après avoir refusé de signer une déclaration commune avec ses homologues provinciaux et le premier ministre Justin Trudeau, qui affirmait que toutes les contre-mesures étaient sur la table pour repousser les droits proposés.

Le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne

En tant que coresponsable de la stratégie Équipe Canada au sein du gouvernement fédéral, le ministre est en contact avec les politiciens et les entreprises américaines depuis le début de 2024. M. Champagne a refusé de se joindre à la course à la direction du Parti libéral, affirmant qu’il se concentrait sur la nécessité de s’assurer qu’Ottawa soit prêt à protéger l’industrie canadienne des menaces commerciales posées par Donald Trump.

La ministre du Commerce, Mary Ng

Autre coresponsable de l’Équipe Canada, Mme Ng a également passé l’année dernière à nouer des liens avec les Américains pour promouvoir les relations canado-américaines. La ministre était dans le New Jersey et à New York, où elle a rencontré des chefs d’entreprise et des représentants du gouvernement de l’État la semaine dernière.

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey

Andrew Furey fait partie des dirigeants canadiens qui ont critiqué les commentaires de Donald Trump sur le fait de faire du Canada le 51e État et d’utiliser la «force économique». Le premier ministre, dont la province est un producteur de pétrole, a indiqué que le Canada devrait s’assurer que les États-Unis sont conscients de leur dépendance critique à l’égard de l’énergie canadienne, mais ne pas réduire ces exportations pour le moment.

Le ministre de l’Énergie de l’Ontario, Stephen Lecce, et le ministre du Commerce, Vic Fedeli

MM. Lecce et Fedeli se rendront probablement à Washington avec la proposition de «forteresse Amérique-Canada» du premier ministre Doug Ford en main. La stratégie de l’Ontario pour contrer la menace tarifaire de Donald Trump a consisté à promouvoir une relation plus étroite entre l’Ontario et les États-Unis, en particulier en matière de sécurité énergétique. Les responsables ontariens estiment que les tarifs pourraient coûter jusqu’à un demi-million d’emplois.

Le député libéral John McKay

John McKay est coprésident du Groupe interparlementaire Canada-États-Unis et a rencontré de nombreux législateurs américains au fil des ans. Député depuis 1997, il a déclaré qu’il ne se présenterait pas aux prochaines élections.