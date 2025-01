Senior AA | Les Pionniers de Baie-Comeau repartent de Havre-Saint-Pierre avec la victoire

Les Pionniers CFL de Baie-Comeau ont joué un de leurs meilleurs matchs de la saison en ouverture de la série demi-finale 2 de 3 face aux Marchands de Havre-Saint-Pierre. C’est la formation cayenne qui en a payé le prix devant ses partisans, les visiteurs signant une victoire convaincante de 8-3.

Parole de l’entraîneur des Pionniers, Bruno Bernier, il est rare que sa troupe se soit inscrite à la marque en premier cette saison, et c’est ce qui s’est passé samedi soir à l’aréna Denis-Perron. Les Marchands ont eu raison du gardien Mathieu Bouchard dans la première minute.

« On s’attendait à ce qu’ils startent fort », a-t-il mentionné. Son équipe a par la suite pris le contrôle de la rencontre et s’est montrée sur son meilleur jour.

« On a patiné, on s’est présenté et on a évité le banc des punitions. C’est une de nos bonnes games. On a été discipliné », a ajouté Bruno Bernier.

Le fil du match

Il y avait à peine 90 secondes d’écoulées au cadran que chaque équipe avait fait bouger les cordages une fois, Yoan Thériault ouvrant la marque pour les Marchands à 00:54, Mathieu Simoneau ripostant quarante secondes plus tard, en avantage numérique.

C’était le début d’une période couronnée de six buts, Maxime Thibault, Andrew Michaud et Cédric Tremblay, avec cinq secondes à faire, touchant aussi la cible pour les visiteurs, Alexis Cadieux pour les locaux.

Les Pionniers en ont rajouté en deuxième, aux dépens de Christopher Jomphe, venu remplacer Patrick Jomphe. Félix Lefrançois et Mathieu Simoneau ont enfilé l’aiguille en l’espace de 21 secondes dans la sixième minute de jeu.

Les Pionniers n’ont guère ralenti en troisième, Alex Michaud y allant de deux buts, à 01:19 et à 03:31. Yannick Thériault a été le dernier à noircir la feuille de pointage pour les Cayens.

Les Pionniers auront l’occasion d’en finir avec cette série à la maison, samedi prochain (25 janvier). Si un troisième et décisif match s’avérait nécessaire, il sera joué le lendemain en après-midi (14h), toujours à Baie-Comeau.

En toute franchise, l’entraîneur des Pionniers a mentionné qu’il n’a pas envie que cette série s’étire plus loin que samedi.