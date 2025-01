Plus de 20 cm de neige attendus sur la Côte-Nord

Alors que l’or blanc se fait peu présente à certains endroits sur la Côte-Nord, une petite bordée de neige viendra recouvrir les gazons aujourd’hui et demain.

En Haute-Côte-Nord, les flocons ont déjà commencé à tomber, mais on prévoit seulement 5 cm durant la journée et 2 à 4 cm cette nuit. Demain, on verra le soleil tôt le matin.

Dans la Manicouagan, ce sont des accumulations de 5 à 10 cm durant la journée et pendant la nuit qui sont attendues. Un total de 20 cm de neige pourrait donc s’accumuler en peu de temps. Demain, la neige cessera en matinée.

Pour Sept-Îles et les environs, Environnement Canada prévoit 5 à 10 cm aujourd’hui et une accumulation pouvant atteindre 15 cm cette nuit. Le ciel se dégagera également en matinée le 19 janvier.