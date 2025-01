Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Il se suicide une journée après son congé de l’hôpital

Un jeune homme de 23 ans en peine d’amour s’est enlevé la vie à Port-Cartier, 24 h après avoir été hospitalisé pour une tentative de suicide. Le coroner se questionne sur les services qu’il a reçu.

Sept-Îles à l’honneur pour la 34e édition du Festival CinéSEPT

Le Festival CinéSEPT a dévoilé, jeudi, la programmation de sa 34e édition comportant une trentaine de films, dont un portant sur la révolte ouvrière de 1972 à Sept-Îles.

Coupures de 200 millions en éducation : la Côte-Nord écope

Comme l’hiver est doux, les écoles pourraient avoir à débourser moins pour couvrir les frais chauffage et de déneigement. En raison de la pénurie de main-d’œuvre, elles ne parviennent pas à pourvoir plusieurs postes affichés, mais en revanche, elles n’ont pas ces salaires à débourser. Dans le contexte des coupures de 200 M$ en éducation exigées par le gouvernement, les centres de services scolaires de la Côte-Nord tentent de voir le verre à moitié plein, mais sur le terrain, les profs voient plutôt que les services aux élèves écoperont, encore.

L’île Grande Basque en Beach Club ? Non ! Mais…

Ce qui a commencé comme un simple gag sur les réseaux sociaux pour un Septilien évoquant la transformation loufoque de l’île Grande Basque en Beach Club pourrait bien mener à du concret.

3,6 M$ pour la réfection de l’aréna de Havre-Saint-Pierre

Une somme de 3,6 M$ sera investie afin de rénover l’aréna Denis-Perron à Havre-Saint-Pierre.

Hydro-Québec devra verser 5M$ à Uashat mak Mani-utenam

La Cour supérieure du Québec condamne Hydro-Québec à verser une somme de 5 millions de dollars envers les Innus de Uashat mak Mani-utenam, pour avoir agi de mauvaise foi dans l’Entente de principe de 2014 sur le projet de la Romaine.

Rio Tinto condamnée à payer 1,8 M$ pour des infractions à Havre-Saint-Pierre

Dans une cause l’opposant à Environnement et Changement climatique Canada, Rio Tinto Fer et Titane est condamnée à verser un peu plus de 1,8 M$ en lien avec des actes répréhensibles commis en février, juillet, août et novembre 2023, dans le secteur de Havre-Saint-Pierre.

Amélioration de la couverture cellulaire le long de la route 138

TELUS a procédé le 16 janvier à la mise en service de deux nouveaux sites sans fil dans les MRC de Sept-Rivières et Minganie.

Du retard pour la mise en service d’Apuiat

Le projet éolien Apuiat accumule quelques semaines de retard sur la mise en service qui devait avoir lieu en décembre 2024.

Côte-Nord : la mal-aimée du Québec en termes de démographie

La Côte-Nord est une fois de plus la seule région du Québec à avoir perdu de la population, au cours de la dernière année. Pire, elle affiche des données dans le rouge et parmi les pires, sinon les pires, de la province pour pratiquement toutes les statistiques récoltées en termes de démographie.

Les dossiers à surveiller en 2025

Voici neuf dossiers importants, qui devraient occuper une grande place dans l’actualité nord-côtière, au cours des 12 prochains mois.

Des patients attendent depuis plus d’un an leur chirurgie sur la Côte-Nord

Neuf personnes sont actuellement en attente d’une chirurgie spécialisée depuis plus d’un an à l’Hôpital de Sept-Îles. C’est ce que confirme le Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord. Au total, ce sont 1 481 patients qui sont toujours dans l’attente de leur rendez-vous.

Ouverture de la Coop de Gallix

La Coopérative de Gallix est officiellement ouverte depuis le 16 janvier.

L’entreprise de sous-vêtements Manmade soutiendra le Tournoi Fred Chiasson

Il y a une suite à la vidéo virale du Septilien publiée sur les réseaux par la compagnie de sous-vêtements Manmade.