Senior AA | Un pari entre les maires de Sept-Îles et Port-Cartier

La série demi-finale 2 de 3 entre les Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles et les Gaulois PCR de Port-Cartier est lancée. Les maires des deux villes impliquées y vont d’une petite gageure.

Comme il l’avait fait lors des séries 2023 avec son homologue du temps, Steeve Beaupré, le maire de Port-Cartier y va d’une gageure avec Denis Miousse.

« On perpétue la tradition de l’échange du chandail », mentionne Alain Thibault.

Le maire de l’équipe perdante de la série devra porter le chandail rival lors de sa prochaine séance du conseil municipal.

Cette rivalité est sur la glace et non entre les deux maires. « On est là pour ajouter un peu de piquant, pour y mettre notre touche. Les gens aiment ça cette petite compétition entre les deux maires », lance M. Thibault.

Qui devra enfiler le chandail de l’autre à la conclusion de la série demi-finale entre les Gaulois et les Basques? La réponse viendra le 24 ou le 25 janvier.