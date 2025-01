L’Espoir de Shelna élargit ses services

Une coupure du ruban symbolique pour l’inauguration du centre de jour de l’Espoir de Shelna qui a été agrandi. La ministre et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain estnotamment accompagné du maire de Havre-Saint-Pierre et vice-président de l’organisme, Paul Barriault et la préfète de la MRC de Minganie Meggie Richard. Photo courtoisie