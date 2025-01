3,6 M$ pour la réfection de l’aréna de Havre-Saint-Pierre

Une somme de 3,6 M$ sera investie afin de rénover l’aréna Denis-Perron à Havre-Saint-Pierre.

Le vendredi 17 janvier, la ministre et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, a annoncé une somme de 1,5 M$ afin de remplacer le système de réfrigération de l’aréna et de procéder à la réfection de sa toiture. Ce montant s’ajoute à celui de la Municipalité de Havre-Saint-Pierre, pour un projet global de plus de 3,5 millions de dollars.

En usage depuis 1972, l’aréna Denis-Perron a besoin de travaux urgents pour assurer sa survie.

« L’aide gouvernementale nous a permis de remplacer des équipements désuets qui risquaient de nous lâcher à tout moment », explique le maire de Havre-Saint-Pierre, Paul Barriault.

Trois partenaires investissent dans le projet. Il s’agit de la Société du Plan Nord (1,1 M$), le ministère des Affaires municipales (367 451$) et la municipalité de Havre-Saint-Pierre (2 M$).

Depuis plusieurs années, la municipalité veut construire un nouvel aréna. Toutefois, les demandes de subvention pour le projet n’ont pas abouti. La réfection de l’aréna Denis-Perron viendra donc assurer la longévité de l’infrastructure pour les années à venir. À noter que le nouveau système de réfrigération qui sera installé pourra être transféré dans un nouvel aréna lorsque le projet se mettra en branle.

L’aréna Denis-Perron est la plus achalandée et la plus importante de la Minganie. Elle dessert huit municipalités ainsi que deux communautés autochtones. L’annonce gouvernementale vient donc répondre à un besoin réel selon la ministre Champagne Jourdain.

« L’aréna de Havre-Saint-Pierre sert non seulement aux citoyens de la municipalité, mais aussi aux communautés avoisinantes, qui peuvent bénéficier de plusieurs des activités et services offerts. Revitaliser les installations sportives de nos communautés permet d’accroître l’attractivité de notre région », dit-elle.