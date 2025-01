Du retard pour la mise en service d’Apuiat

Le projet éolien Apuiat accumule quelques semaines de retard sur la mise en service qui devait avoir lieu en décembre 2024.

« Les conditions météorologiques, y compris les vents violents, plus sévères cet automne, ont occasionné des arrêts de travail de levage très fréquents », indique Michel Villeneuve, responsable des relations avec le milieu pour la société Apuiat.

Les éoliennes sur le site d’Apuiat sont les plus puissantes jamais installées au Québec. Ainsi, les pièces sont très imposantes et leur manipulation à des hauteurs de plus de 100 mètres représente un grand défi.

« Les équipes, même si elles sont très expérimentées, ont dû prendre le temps d’adapter leurs façons de faire pour transporter et travailler avec des pièces plus imposantes que dans le passé », dit-il.

Un accident de travail est d’ailleurs survenu en septembre, lors d’un levage de pale. Cela a nécessité l’arrêt complet de cette opération pour déterminer les causes de l’incident.

Il y a aussi eu une suspension des travaux durant la saison de la chasse au gros gibier, du 27 septembre au 15 octobre, ainsi qu’un arrêt durant le temps des Fêtes.

Malgré les imprévus, la société Apuiat a confiance qu’elle achèvera le chantier dans les prochaines semaines, soit « d’ici la fin de l’hiver ».

Le montage des éoliennes sera l’une des principales tâches restantes, dans les prochaines semaines. Jusqu’à présent, 27 des 34 éoliennes ont été montées.

En parallèle, la vérification de la qualité du montage des éoliennes est en cours.

« Suite à l’acceptation des équipements, les tests électriques et de commandes seront faits. Finalement, les essais de mise en service conjoint avec les équipes d’Hydro-Québec permettront d’intégrer la puissance produite par le parc Apuiat sur le réseau d’Hydro-Québec », explique Michel Villeneuve.

Après avoir connu des pointes avoisinant les 300 travailleurs en période estivale, le chantier peut compter actuellement sur 125 travailleurs de jour et 25 de nuit.

Une fois le parc éolien mis en service, une dizaine d’emplois directs permanents seront générés. Un programme de formation en maintenance éolienne destiné aux Innus avait d’ailleurs été créé en 2023. M. Villeneuve confirme que les finissants ont été engagés par Boralex, l’entreprise partenaire des communautés innues dans Apuiat, et par Vestas, le fabricant des éoliennes.