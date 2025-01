Un plan pour propulser la culture nord-côtière

Culture Côte-Nord dévoile son plan stratégique qui trace les orientations qui guideront ses actions au cours des quatre prochaines années.

Placé sous le thème « Haut et Fort ma culture nord-côtière », ce plan reflète l’identité unique de la région et affirme la culture comme un levier essentiel de son développement.

« Un deuxième cycle stratégique commence pour moi comme directrice générale de CCN dans le but d’atteindre notre vision : la culture nord-côtière est un incontournable à la vitalité de son territoire singulier », clame Marie-France Brunelle, directrice générale de Culture Côte-Nord.

« Haut et Fort ma culture nord-côtière comme cri de ralliement de tous les acteurs de tous les milieux pour faire de la Côte-Nord un milieu de vie où créativité, solidarité et reconnaissance façonnent son développement », enchaîne-t-elle.

Trois priorités

Ce plan stratégique, fruit d’une réflexion approfondie avec les membres et les partenaires de Culture Côte-Nord, vise à mobiliser les acteurs culturels, sociaux et économiques de la région. Il s’appuie sur trois priorités fondamentales :

– Soutenir les membres de Culture Côte-Nord dans leur développement et leur créativité ;

– Promouvoir la culture nord-côtière auprès des institutions publiques et des communautés ;

– Renforcer les collaborations et la transversalité de la culture dans le tissu socio-économique régional.

« Le conseil d’administration de CCN est fier de cette planification stratégique qui répond aux enjeux priorisés par le milieu culturel et l’engage dans un mouvement de fonds afin de porter haut et fort la culture nord-côtière », déclare Pia Di Lalla, présidente de Culture Côte-Nord.

Des actions structurantes

Avec ce plan, Culture Côte-Nord entend multiplier les initiatives pour accompagner ses membres, favoriser leur rayonnement et encourager des collaborations porteuses. La priorité est mise sur l’innovation, l’accessibilité et la reconnaissance des artistes et organismes culturels comme des acteurs incontournables du développement régional.

Les valeurs de solidarité, de créativité et de reconnaissance sont au cœur de cette planification stratégique, affirmant un engagement ferme envers une culture vivante, inclusive et représentative de la diversité de la Côte-Nord.

Culture Côte-Nord invite ses membres et partenaires ainsi que les passionnés de culture à consulter le plan stratégique complet et à visionner la vidéo promotionnelle sur son site web.

Avec « Haut et Fort ma culture nord-côtière », Culture Côte-Nord s’engage à porter la voix de la culture au-delà des frontières régionales, en inspirant et mobilisant tous ceux qui contribuent à son rayonnement.