L’île Grande Basque en Beach Club ? Non ! Mais…

Ce qui a commencé comme un simple gag sur les réseaux sociaux pour un Septilien évoquant la transformation loufoque de l’île Grande Basque en Beach Club pourrait bien mener à du concret.

Anthony Bellavance voulait faire une blague en proposant d’installer les lettres Sept-Îles sur l’île Grande Basque, à l’image de celles à Hollywood. Face aux vives et nombreuses réactions, il a décidé de refaire une autre publication. Cette fois, il proposait de construire un « beach club » sur l’île Grande Basque, question de pousser la blague.

Ses deux publications ont créé leur effet avec plusieurs centaines de commentaires de la part d’internautes.

Anthony Bellavance se dit surpris par l’ampleur des réactions obtenues et du nombre de gens qui sont tombés dans le panneau.

« Honnêtement, je ne m’attendais pas à toucher autant de gens. Je m’attendais qu’il y ait certaines personnes qui prennent cela sérieusement, mais pas à ce point-là. »

Preuve que des gens y ont cru, il a été contacté par des DJ de la région montréalaise, qui voulaient offrir des performances si le « Beach Club » septilien devenait réalité.

« Il y a des gens qui y croyaient vraiment, alors que c’est une blague », réitère-t-il. « C’est loufoque de penser qu’on va mettre des lettres sur l’Île Grande Basque », affirme Anthony Bellavance.

Anthony Bellavance souhaite créer un événement sur l’île Grande Basque. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Certains ont aussi cru qu’il préparait une campagne à la mairie, étant donné qu’il était inscrit le mot clé « équipe Bellavance ». Le principal intéressé confirme qu’il ne se présentera pas à la mairie. Il ne ferme cependant pas totalement la porte à une possible candidature à un poste de conseiller, un jour.

Un événement ?

Cet épisode a donné une idée à Anthony Bellavance. Celle de faire un événement, une fête, sur l’île Grande Basque ou une autre île. Selon lui, un tel « party » permettrait de célébrer et de mettre en valeur le fait que Sept-Îles est une « ville nautique ».

« Je le fais sérieusement, donc s’il y a des gens, des entreprises ou des partenaires qui seraient prêts à embarquer, ils peuvent communiquer avec moi », dit-il.

Il espère ainsi créer un événement qui attirera particulièrement les jeunes et rendra Sept-Îles plus vivante et attrayante.

Une page Facebook intitulée Projet Grande-Basques a d’ailleurs été mise en ligne.