Le curling reprend au Club de Sept-Îles

C’est la reprise des activités au Club de curling de Sept-Îles, après trois mois d’arrêt en raison de problèmes de moisissures.

Les adeptes de curling de Sept-Îles pourront retrouver leur sport dès ce mardi 14 janvier. Trois soirs de pratique sont à l’horaire cette semaine. Les ligues reprendront dans la semaine du 20 janvier.

Le comité de reconstruction, mis en place pour voir aux travaux nécessaires, a réalisé l’ensemble de ce qui devait être fait. Les nouvelles tuiles en PVC pour le plafond ont déjà été installées. Cette étape ne devait être faite qu’à l’été.

« On a eu de beaux résultats de tests de qualité de l’air », a fait savoir le président du Club de curling de Sept-Îles, Jonathan St-Onge.

La direction du club réfléchira dans les prochains mois sur le processus de démarrage pour les saisons à venir. Elle pourrait commencer ses activités plus tard en lien avec le taux d’humidité.

M. St-Onge félicite le comité pour son excellent travail et aussi les gens qui ont donné de leur temps bénévolement, ce qui permet une reprise des activités deux à trois semaines plus tôt que prévu.

Une réunion du conseil d’administration est au calendrier pour le mercredi 15 janvier. La direction se penchera notamment sur la façon de rembourser les membres qui ont décidé de faire une croix sur la saison 2024-2025. Un crédit pour la prochaine saison est l’option avancée par Jonathan St-Onge.

Certains joueurs de Sept-Îles ont gardé la main en allant pratiquer ou jouer au Club de Port-Cartier, qui a d’ailleurs accueilli les juniors pour leurs entraînements. « On les en remercie et on a une belle collaboration avec eux », a souligné M. St-Onge.

Le président se dit heureux de pouvoir enfin renouer avec son sport à Sept-Îles. « Ce n’est pas pour rien que je m’implique. C’est pour l’amour de ce sport, comme pour les autres [membres et gens du CA]. C’est pour ça que le club tient debout », a-t-il dit.

La suite

Pour compenser les semaines perdues, la saison au Club de curling de Sept-Îles s’étirera jusqu’à la troisième semaine de mai.

Le premier tournoi de 2025 sera celui Bobby St-Onge les 7, 8 et 9 février. Les autres compétitions qui étaient déjà au calendrier pour les mois à venir demeurent aux mêmes dates, notamment l’Alouette Côte-Nord Invitation qui en sera à une 72e édition du 13 au 16 mars.