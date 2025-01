Rio Tinto condamnée à payer 1,8 M$ pour des infractions à Havre-Saint-Pierre

Dans une cause l’opposant à Environnement et Changement climatique Canada, Rio Tinto Fer et Titane est condamnée à verser un peu plus de 1,8 M$ en lien avec des actes répréhensibles commis en février, juillet, août et novembre 2023, dans le secteur de Havre-Saint-Pierre.

Le jugement a été rendu lundi, au palais de justice de Sept-Îles, par le juge François Paré.

En gros, l’entreprise était accusée d’avoir « immergé, rejeté ou permis l’immersion ou le rejet d’une substance nocive », dont des effluents contenant du nickel dans une concentration supérieure à la norme permise ou dont le PH contrevenait à la Loi sur les pêches.

Les actes reprochés ont eu lieu aux points de rejet final RHLélo et Ancienne-Croix, notamment dans le lac Petit-Pas, un habitat de poissons.

Au total, les huit infractions diverses sont assorties de peine allant de 50 000 $ à 400 000 $.

Le montant total des amendes atteint 1,82 M$, qui devront être payés d’ici 6 mois.