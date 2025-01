Qu’est-ce que ça change ?

Depuis le 1er janvier 2025, un changement aussi important que subtil s’est opéré dans la gestion de votre bac de recyclage. Où que vous vous trouviez dans la province, vos contenants, emballages et imprimés sont désormais recyclés par une seule et même organisation, Éco Entreprises Québec. La bonne nouvelle ? Vous pouvez en mettre davantage dans votre bac bleu !

Si la responsabilité de l’ensemble du système incombe désormais à Éco Entreprises Québec (ÉEQ), les municipalités, MRC ou organismes paramunicipaux jusqu’ici chargés du recyclage ne sont pas pour autant complètement mis de côté, ainsi que l’explique Marie-Claude Rivet, porte-parole d’ÉEQ.

« Nous avons signé des ententes de partenariat avec environ 130 organismes municipaux. On a conclu des ententes avec les plus grandes villes, mais pour assurer une optimisation du service et des économies d’échelle, on a amené les municipalités de plus petites tailles à se regrouper pour avoir au minimum 20 000 foyers à desservir », indique Mme Rivet.

Les organismes municipaux partenaires ont mené eux-mêmes les appels de propositions pour attribuer le contrat de collecte des matières, à partir des critères émis par ÉEQ.

À Sept-Îles, par exemple, les citoyens n’y verront que du feu, puisque l’horaire et la fréquence des collectes demeurent exactement les mêmes.

Il sera juste plus facile de décider ce qu’ils devront mettre dans leur bac bleu, selon Amélie Robillard, conseillère en communication à la Ville de Sept-Îles.

« Le nouveau message et la nouvelle liste de matières recyclables vont changer la vie des citoyens, mais pour le mieux, parce que c’est beaucoup plus simple. C’est un emballage, un contenant, un imprimé ? Ça va dans le bac ! »

Le nouveau système réduira la quantité de matière acheminée au lieu d’enfouissement technique. Photo Emelie BERNIER

La Ville a d’ailleurs entrepris une campagne de communication arrimée sur les messages d’Éco Entreprises Québec et sa propre campagne, Bac Impact.

« Si on exclut la situation exceptionnelle avec notre partenaire Ressource Le Phare, il n’y a rien qui change dans les opérations », ajoute Mme Robillard, précisant que, bien que les matières recyclables soient temporairement acheminées à Victoriaville, la facture ne sera pas relayée aux citoyens. « À partir du moment où les matières sont collectées, elles appartiennent à ÉEQ, alors la différence de coût de transport est assumée par ÉEQ et n’a pas d’impact sur les contribuables de Sept-Îles. »

Pour la Ville, la prise en charge par ÉEQ est également une bonne nouvelle. « C’est plus simple au niveau administratif », conclut Amélie Robillard.

La REP en bref

Toute cette refonte du système de recyclage est en lien avec la REP, ou responsabilité élargie du producteur. À terme, elle a pour but de réduire la quantité de déchets dans les sites d’enfouissement, en décourageant les fabricants de produire des emballages, des contenants et des imprimés non recyclables.

« Éco Entreprises Québec existe depuis 20 ans et regroupe les entreprises qui produisent des contenants, des emballages et des imprimés. L’organisme privé, à but non lucratif, s’est vu attribuer sans appel d’offres le titre d’organisme de gestion désigné en 2022, dans la foulée de la décision du gouvernement du Québec de moderniser le système de gestion. On a des contrats qui nous permettent de traiter 900 000 tonnes de matières, dès 2025 », explique Marie-Claude Rivet.

Une des missions d’ÉEQ est de trouver des débouchés pour la revalorisation de ces matières dans la province.

« Pour le service de première ligne, de proximité, la municipalité est là, mais le grand gestionnaire, le maître d’œuvre c’est ÉEQ. Ce qui ne change rien pour le citoyen, mais qui a un impact sur le système, c’est que toutes les matières sont la propriété d’ÉEQ », indique la porte-parole.