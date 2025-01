Inauguration d’une halte-chaleur par le Rond-Point à Sept-Îles

Le Centre d’intervention le Rond-Point a procédé à l’inauguration d’une halte-chaleur pour les personnes en situation d’itinérance à Sept-Îles.

Ce projet est plus que nécessaire, selon l’organisme, parce qu’il y a une augmentation de l’itinérance à Sept-Îles. Selon un récent recensement, entre 50 et 60 personnes sont en situation d’itinérance et ne bénéficient pas d’un endroit sûr où passer la nuit dans la région septilienne.

Située sur le terrain du Rond-Point, la halte comprendra 10 places. Elle sera ouverte tous les jours de 22h à 8h. Les places seront attribuées selon le principe du «premier arrivé, premier servi ». Les usagers pourront arriver à l’heure qui leur convient, partir à tout moment, et un repas leur sera servi à 22h les fins de semaine. Une cage a été installée dans la halte-chaleur. Il s’agissait d’un besoin étant donné que plusieurs personnes en situation d’itinérance ont des chiens.

Durant les heures d’ouverture, deux ressources seront présentes. Un intervenant ainsi qu’un agent de sécurité pourront proposer des services d’accueil en santé mentale et veiller à la sécurité des usagers.

En plus de ce nouveau service, la salle communautaire du Rond-Point ouvrira du lundi au vendredi de 8h00 à 14h00 pour accueillir les usagers après la fermeture de la halte, leur proposant par le fait même un déjeuner et un dîner.

Ce projet a été rendu possible grâce à la collaboration de la Ville de Sept-Îles, le CISSS de la Côte-Nord, la MRC Sept-Rivières, le Carrefour Jeunesse-Emploi de Duplessis, le PSOC, la Sûreté du Québec, la SPUM, la SPCA, la clinique vétérinaire septilienne, ITUM santé et services sociaux, Gaumar env, GB Location, Centraide et Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis.