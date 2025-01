Avenir incertain pour le pont Touzel

Aucune décision n’a encore été prise quant au sort qui attend le pont Touzel de la route 138, à Rivière-au-Tonnerre.

En 2022, le ministère indiquait que le pont Touzel serait soit démoli, démantelé ou déplacé.

« Le Ministère évalue différents scénarios concernant l’avenir du pont Touzel », a indiqué au Journal le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD). « De plus, des discussions devront avoir lieu prochainement avec les partenaires, dont les municipalités et MRC. Ainsi, il est trop tôt pour se prononcer sur l’avenir du pont et sur un éventuel échéancier. »

En mai 2023, une fissure avait été découverte sur l’infrastructure, entraînant sa fermeture pendant une dizaine de jours. Le pont avait été réouvert par la suite. La circulation se faisait par alternance.

Nouveau pont

Le pont Touzel n’est plus utilisé pour la circulation routière. Depuis le 20 décembre, les automobilistes peuvent emprunter le pont modulaire qui enjambe la rivière Sheldrake, afin de se rendre en Minganie.

L’infrastructure vient remplacer le pont Touzel qui avait des limitations de charges, depuis la découverte d’une fissure en mai 2023.

Ce pont temporaire permettra d’assurer le lien routier jusqu’à ce qu’une solution à long terme soit mise en place. Le MTMD veut modifier le tracé de la route 138, qui traverse la rivière Sheldrake. Le secteur est menacé par l’érosion côtière. La réflexion est en cours, quant au trajet qui sera retenu.

Le ministère indique que l’installation d’un pont modulaire est un processus complexe, qui nécessite un travail rigoureux de la part des ingénieurs et spécialistes.

« Ceux-ci doivent disposer d’informations essentielles, tel que la nature des sols en place, ou les conditions hydrauliques, pour assurer, pendant toute la période visée, la performance adéquate de l’ouvrage et la sécurité des usagers. »

Le pont modulaire permettra le passage des véhicules sans restriction de charges, ce qui facilitera le transport des marchandises en Minganie. Un autre avantage du nouveau pont est que la circulation se fera sur deux voies.

Le coût de son installation est estimé à 13,8 M$.