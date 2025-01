Le nombre de profs non légalement qualifiés au Québec se chiffre par milliers

Aux prises avec un manque de main-d’œuvre, le Québec compte de plus en plus sur les professeurs non légalement qualifiés dans le réseau de l’enseignement.

Un professeur non qualifié peut détenir un diplôme universitaire dans une discipline autre que l’enseignement ou même ne pas en avoir un.

Ils proviennent d’une grande diversité de domaines, mais ils ont tous une chose en commun: aucun n’a le brevet d’enseignement.

Selon le gouvernement, le nombre d’enseignants non qualifiés s’élève à plus de 9000, mais cela n’inclut pas les milliers d’enseignants suppléants qui n’ont pas de brevet d’enseignement non plus.

Des experts disent qu’il existe peu d’incitatifs pour convaincre les enseignants non qualifiés à obtenir un brevet parce que les centres scolaires sont désespérés à les engager. Ils les paient à un salaire quasi identique à celui des professeurs qualifiés.

Geneviève Sirois, professeure en formation scolaire à Téluq, dit que le nombre d’enseignants non qualifiés continuera d’augmenter parce que le recrutement dans les programmes d’enseignement est en déclin et que de nombreux enseignants partent à la retraite.