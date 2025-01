Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Démission de Trudeau : l’incertitude accrue sur la Côte-Nord

La menace de l’imposition de tarifs douaniers américains plongeait déjà le pays et la Côte-Nord dans l’incertitude et la démission de Justin Trudeau ne fait que venir amplifier la situation, commentent des intervenants du milieu.

Nombre record de navires dans la baie de Sept-Îles

Le record n’est pas passé inaperçu dans la baie de Sept-Îles.

Fabien Cloutier au souper-bénéfice de l’APRM

Le traditionnel souper bénéfice au profit de l’Association de protection de la rivière Moisie accueillera cet année un amoureux des régions, l’humoriste Fabien Cloutier.

Procès d’ArcelorMittal | L’argent a primé sur la sécurité, plaide la Couronne

Les plaidoiries du procès d’ArcelorMittal pour négligence criminelle se sont déroulées cette semaine, au palais de justice de Sept-Îles. Est-ce que la minière a pensé à l’argent d’abord, au détriment de la sécurité de ses travailleurs ? C’est, à tout de moins, ce qu’a plaidé la Couronne.

Dix degrés de plus que la normale sur la Côte-Nord

On a pratiquement pas eu de neige durant le temps des Fêtes et on a entendu toute la semaine qu’il faisait plus chaud à Sept-Îles qu’à Montréal…le monde à l’envers ! Explications d’un météorologue d’Environnement Canada.

Ressource le Phare : en réflexion sur son avenir

Le 30 décembre, un incendie a ravagé le centre de tri de la Ressource Le Phare. Qu’adviendra-t-il de la quarantaine de travailleurs, dont plusieurs qui composent avec des limitations ? Et est-ce que le recyclage sera à nouveau géré à Port-Cartier ? Le point avec la directrice, Mélanie Dorion.

Feu au parc Ferland | Un appareil électroménager serait en cause

L’année a commencé tristement pour des familles du parc Ferland. Un incendie accidentel a ravagé deux maisons et cinq garages, dans la nuit de mardi à mercredi.

Kraft Hockeyville | Ann-Sophie Bettez à l’aréna Conrad-Parent

Peut-être avez-vous remarqué la publicité à la télévision durant le temps des Fêtes. La Septilienne d’origine, Ann-Sophie Bettez, fait la promotion du concours Kraft Hockeyville, qui vise à verser 250 000$ à une communauté pour la réfection de son aréna. On peut l’apercevoir devant Conrad-Parent. Mais plusieurs questions, sur l’éligibilité de l’aréna faisant l’objet d’un projet de démolition, restent en suspend.

Coups de feu : un blessé par balle à Sept-Îles

Et voilà, le premier événement de violence armée lié aux groupes criminels est survenu mercredi soir. En décembre, de passage à Sept-Îles, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, affirmait que la situation s’était améliorée, mais que la bataille était loin d’être gagnée.

Un code électoral plus transparent pour ITUM

Il y a longtemps que ce dossier fait couler de l’encre à Uashat mak Mani-utenam. Le nouveau code électoral enfin en place donnera plus de pouvoir aux citoyens, selon l’avocat responsable du dossier.